"Non voglio andare oltre, è stato un mio errore". Con queste parole Javier Martinez ha messo fine alla conoscenza con Chiara Cainelli, nata sotto i riflettori del Grande Fratello. Tra i due era scattato un bacio appassionato sotto il vischio, ma Javier ha ammesso che da parte sua non è scattata la scintilla.

Javier a Chiara: 'Sento che c'è qualcosa che stona'

In questi ultimi giorni, tra Javier e Chiara sembrava esserci una certa sintonia, tanto che i due si sono scambiati diversi baci.

Il 26 dicembre, Javier ha deciso di interrompere la conoscenza con Chiara: "Sento che c'è qualcosa che stona.

Pensavo di sapere quello che volevo e dopo il bacio di ieri pensavo che sarebbe scattata la scintilla, ma non voglio prendere in giro nessuno. Non voglio andare oltre". Javier ha spiegato a Chiara di sentirsi bene in sua compagnia, ma non sente alcun trasporto emotivo. "È stato un mio errore", ha detto Javier, ammettendo che dopo le emozioni provate con Shaila, non è più riuscito a provare le stesse sensazioni: "Pensavo che tra noi dopo il bacio scattasse qualcosa".

Javier:”ieri pensavo che scattasse qualcosa (dopo il bacio) ma NON è scattato nulla”

Chiara:”ok”



lui che la “lascia” e sono passati 2 giorni dalla famosa frase “ti faccio vedere io com’è diversa la cosa fra me e lei” detta ad Helena💀#heleners #javi7 #grandefratello #helevier pic.twitter.com/hmxFtQZTEA — Brix (@NatashaCohen02) December 26, 2024

Chiara risentita per l'atteggiamento di Javier

Dopo aver ascoltato le parole di Javier, Chiara Cainelli ha rivelato che aveva capito che c'era qualcosa che non andava.

Sebbene la diretta interessata abbia cercato di comprendere la posizione di Javier, al tempo stesso si è detta delusa per l'atteggiamento di lui avuto in puntata: "Ho capito che da parte tua è stata solamente una cosa fisica e ci può stare. Forse non sei pronto a una nuova conoscenza. Forse abbiamo forzato le cose, perché anch'io sto bene con te, ma c'è qualcosa che mi blocca".

Chiara ha rimproverato Javier il comportamento assunto durante la 19ª puntata del Reality Show: "Mi sono sentita usata. Tu per difendere la tua persona hai negato di essere un corteggiatore seriale, ma alla fine i fatti dicono questo". A quel punto, la conversazione si è conclusa con un abbraccio, ma Chiara è apparsa fredda nei confronti di Javier.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato quanto accaduto tra Javier e Chiara. Un utente si è schierato dalla parte di Javier: "Bravo, che decide di chiudere la ship fake". Un altro ha commentato: "Si vedeva che Javier non era minimamente interessato a Chiara. Finalmente sta tornando lucido". Un telespettatore ha aggiunto: "Javier ha detto che Helena non gli piace e che l'unica con cui ha provato emozioni è stata Shaila". Tra gli utenti c'è anche chi è convinto che a Javier non sia mai passata l'infatuazione per Shaila.