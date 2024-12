Dopo aver deciso di chiudere la relazione con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha fatto una confidenza a Mariavittoria Minghetti: "Sto soffrendo quanto lei, ma non credo di essere la persona giusta per lei". Lorenzo ha rivelato che la decisione di porre fine alla frequentazione è stata presa anche perché non ha gradito i giudizi espressi su di lui dalla madre di Shaila, Luisa, durante la 19ª puntata del Grande Fratello.

La signora ha detto che Lorenzo è interessato solo al gioco e che non è mai stato davvero innamorato di Shaila. Per questo, si è detta felice del fatto che Lorenzo abbia chiuso la relazione con la figlia.

Lo sfogo di Lorenzo

Confidandosi con Mariavittoria, Lorenzo è tornato a parlare della rottura con Shaila: "Io sto soffrendo quanto lei". Tuttavia, Mariavittoria gli ha fatto notare di essere stato lui a porre fine alla relazione: "Tu sei innamorato, perché non vai a riprendertela?". A seguire, Mariavittoria ha chiesto a Lorenzo se nella decisione presa abbia influito il giudizio negativo della signora Luisa e Lorenzo ha detto di sì: "Non ti dico che hanno un atteggiamento sbagliato, perché loro sono così, ma lei a livello di idee è come sua madre. A me fa male vedere che lei ride e scherza con Javier, tanto che ho iniziato a dubitare del suo dolore. Io credo che lei non stia soffrendo quanto me.

Oggi, a pranzo, sono dovuto andare via perché non riesco a vivere i momenti di condivisione". Mariavittoria è convinta che l'atteggiamento spensierato di Shaila sia solo un modo per mascherare il suo stato d'animo triste: "Secondo me vi tarpavate le ali a vicenda, perché avete due tipi di personalità che hanno bisogno di emergere.

Per me uno spegneva l'altro".

In accordo con il pensiero della sua amica, Lorenzo ha concluso "Io non credo di essere la persona giusta per lei. Shaila mi manca e mi piace da impazzire, ma in questo momento penso di non essere pronto ad avere una relazione stabile".

Il commento di Tommaso Franchi

In un secondo momento, Lorenzo ha affrontato l'argomento anche con Tommaso Franchi.

A differenza di Mariavittoria, Tommaso è stato meno "mite" nei confronti di Lorenzo: "Io penso che tu stia sbagliando. Lei è lì, non è felice. Secondo te una persona che non riesce a dormire può essere felice?". Colto alla sprovvista per il commento del coinquilino, Lorenzo ha ironizzato: "Gira che ti rigira è sempre colpa mia. Il punto è che i miei discorsi razionali non hanno un senso, io penso tante cose".

A quel punto, Tommaso ha espresso una sua riflessione: "Io penso che tu e Shaila vi piacete e in questo momento vi mancate. Il punto è che non siete fatti per stare insieme, perché siete troppo uguali caratterialmente".