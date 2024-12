Nel primo pomeriggio di venerdì 27 dicembre, sulla casa del Grande Fratello sono arrivati due messaggi aerei indirizzati a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Approfittando di un momento di relax, l'ex velina ha deciso di fare un passo verso il suo ex e mettere da parte la rabbia e il rancore accumulati in questi giorni di silenzi: "Mi piacerebbe che tu non mi guardassi come un nemico".

Segni di disgelo tra gli 'Shailenzo'

Grazie alla complicità di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, nel primo pomeriggio di oggi Shaila e Lorenzo si sono ritrovati a parlare insieme sul dondolo: unica parola d'ordine è non rivangare quanto accaduto fra di loro in passato.

I due ex fidanzati hanno immaginato di essere al loro primo incontro, ma il 28enne milanese ha ammesso di non sentirsi a suo agio: "Non mi sento libero". Dal canto suo l'ex velina ha cercato di rassicurare Lorenzo e l'ha esortato a dare più ascolto a sé stesso senza pensare al giudizio altrui. A quel punto Spolverato ha detto a Shaila di non essere pronto per intraprendere una relazione a causa dei fantasmi del passato, ma la ballerina l'ha fermato: "Spesso mettiamo avanti la rabbia. Se sono qui è perché voglio perdonare quanto accaduto in passato". Lorenzo ha rivelato che sta iniziando a vedere la sua ex con occhi diversi e questo è sicuramente difficile da accettare, nonostante sia stato lui a porre fine alla liaison.

Gatta, con l'intenzione di tranquillizzare il suo ex, ha affermato: "Mi piacerebbe che tu non mi guardassi come un nemico". Infine, la diretta interessata ha ammesso che da parte sua non è passato il sentimento nei confronti di Lorenzo, ma è consapevole che non può obbligarlo ad avere una relazione se non si sente pronto: "Io ti guardo ancora con gli occhi dell'amore".

A seguire la conversazione è proseguita con Lorenzo che ha detto a Shaila di essere dispiaciuto se in un certo senso le ha tarpato le ali. Il concorrente ha ribadito che, tornati dal Gran Hermano spagnolo, immaginava che le cose fra i due sarebbero andate nel verso giusto visto che si era creata la giusta chimica.

Il supporto dei fan per Lorenzo e Shaila

Nel frattempo, i fan di Shaila e Lorenzo hanno deciso di inviare un messaggio di supporto per i due concorrenti.

I sostenitori del 28enne milanese hanno inviato un messaggio aereo con scritto: "Giù i muri, solo cuore #lolliners". Dunque Spolverato è stato spronato a seguire il cuore piuttosto che la ragione, visto che è ancora innamorato dell'ex velina.

Al contrario Gatta ha ricevuto due aerei con parerei discordanti: il primo la esorta a proseguire il percorso all'interno del reality show senza Lorenzo, mentre il secondo la sprona a dare una nuova chance alla favola d'amore con il coinquilino.