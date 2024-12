Pochi giorni fa Mariavittoria Minghetti ha deciso di frequentare solo Tommaso Franchi, ma questa scelta sembra non andare giù ad Alfonso D'Apice. Nel daytime del Grande Fratello che è andato in onda il 18 dicembre, infatti, il ragazzo ha criticato l'atteggiamento dell'idraulico ed è arrivato a definirlo subdolo e possessivo.

La presa di posizione di Alfonso

Per un periodo Mariavittoria ha detto che le piacevano sia Alfonso che Tommaso, ma dopo un prime time del Grande Fratello ha scelto di frequentare solo l'idraulico.

Negli ultimi giorni D'Apice ha notato alcuni atteggiamenti di Franchi che non gli sono piaciuti, e per questo l'ha escluso dalla sua lista dei preferiti.

"Con me si comporta benissimo, con te no", ha detto il ragazzo a Minghetti durante una conversazione.

In confessionale, poi, il 25enne ha spiegato cosa non gli va a genio dell'idraulico: "Fa le sceneggiate perché sa che lei diventa crocerossina, si dispiace che sta male e subito corre da lui".

Alfonso ha rimarcato il fatto che Mariavittoria non sarebbe libera di fare quello che vuole a causa dei capricci di Tommaso: "Non deve sentirsi obbligata, non lo deve accudire".

"Lui è subdolo, c'è della possessività", ha concluso il concorrente.

Il parere degli spettatori

Le critiche che Alfonso ha rivolto a Tommaso hanno diviso il pubblico del Grande Fratello: da un lato c'è chi dà ragione a D'Apice sul "pressing" che l'inquilina riceverebbe da Franchi, dall'altro chi ricorda come si è comportato lui con Federica quando erano una coppia.

"Ma perché non si vede quando Mariavittoria va da lui? Perché deve sempre passare male questo ragazzo?", "Ma chi la fa soffrire? Fa tutto da sola", "Ma parla proprio lui? Da che pulpito", "Alfonso è ridicolo, dovrebbe curarsi l'ossessione che ha per Tommaso", "Questa storia è destinata a naufragare", "Che falso, ha tenuto rinchiusa Federica per anni", "Per me ha palesemente ragione, Tommaso la pressa", si legge su X in queste ore.

Nuovi sviluppi in arrivo

Stando a quello che è andato in onda in un recente daytime del Grande Fratello, il triangolo Tommaso-Mariavittoria-Alfonso potrebbe tornare al centro dell'attenzione in una delle prossime puntate.

Se D'Apice non ha risparmiato critiche a Franchi, c'è da dire che anche la dottoressa ha confermato in più occasioni che non si sente libera di stare con chi vorrebbe.

Dopo l'ultimo prime time, ad esempio, la ragazza ha chiesto a Javier di aiutarla a tornare spensierata com'era all'inizio dell'avventura

Mariavittoria ha sempre detto di non provare lo stesso sentimento di Tommaso e questo ha dato il via a un tira e molla che avanti da quasi tre mesi.