Tensione dopo la puntata serale del Grande Fratello di ieri 2 dicembre con Jessica Morlacchi che ha usato delle espressioni offensive nei confronti di Helena, lasciando senza parole Luca Calvani.

La cantante non ha in particolare gradito il modo in cui Calvani si è comportato durante lo scontro verbale avvenuto in diretta tra lei e la modella brasiliana, nel corso del quale non avrebbe preso le sue difese schierandosi invece dalla parte di Helena.

Jessica offensiva con Helena dopo la puntata del Grande Fratello

Al termine dell'appuntamento in diretta con il GF trasmesso questo lunedì sera su Canale 5, Jessica ha 'rimproverato' Luca per via del fatto che si schiera sempre dalla parte di Helena nel corso dei vari dibattiti che si svolgono in puntata.

"Io tremavo come una foglia e non mi hai mai detto una parola. Invece con lei l'assistente sociale lo fai", ha sbottato Jessica riferendosi ad Helena.

"Quindi io dovrei venire anche se sono convinto che in questi giorni hai fatto delle cose che non mi stanno bene" ha subito sentenziato Luca Calvani che ha ribadito di non aver gradito gli atteggiamenti che in questi giorni sono stati assunti da alcuni concorrenti nei confronti della modella brasiliana.

Luca Calvani imbarazzato con Jessica: tensione tra i due dopo la diretta del GF

Nel momento in cui Jessica rincarava la dose, sottolineando come Luca non sarebbe più presente per lei in casa perché sempre impegnato a stare con Helena, l'attore non ha nascosto il suo imbarazzo chiedendole se pensasse davvero certe cose.

"Tu sei convinto che questa ragazza sia tenera, dolce, che la stiamo bastonando. Ma non perdere di vista le cose belle che ci siamo detti e il rapporto che abbiamo creato", ha chiosato Jessica durante il confronto notturno tra i due.

Javier Martinez il preferito dalla pubblico nella puntata di ieri 2 dicembre

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, nel corso della puntata serale di ieri c'è stato spazio per il risultato del televoto settimanale che ha visto trionfare a mani basse Javier.

Il modello e pallavolista si è imposto con quasi il 70% delle preferenze a suo favore, battendo nettamente tutti gli altri concorrenti tra cui Federica e Stefano fermi al 2% dei voti.

Spazio anche ai nuovi ingressi che popoleranno la casa più spiata d'Italia, tra cui Maria Monsè assieme a sua figlia Perla Maria: per la showgirl non è la prima partecipazione al GF, dato che già qualche anno fa ha preso parte ad una edizione Vip del reality show Mediaset.