Le anticipazioni tratte dalla registrazione di Uomini e donne di mercoledì 18 dicembre rivelano che per il tronista Michele è giunto l'epilogo del suo percorso in trasmissione.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Michele è stato definitivamente cacciato dal programma di Maria De Filippi dopo essere stato sbugiardato per l'utilizzo di un profilo fake sui social.

Michele cacciato dalla trasmissione: anticipazioni Uomini e donne registrazione 18 dicembre

Nel corso della registrazione di ieri pomeriggio, è emerso che il tronista Michele aveva utilizzato un profilo fake con il quale si era messo in contatto con le sue corteggiatrici durante l'esperienza in trasmissione.

In questo modo, Michele ha infranto le regole del talk show di Canale 5 e, durante le riprese di mercoledì 18 dicembre, è arrivata la decisione finale della produzione.

Il tronista è stato definitivamente cacciato dalla trasmissione, senza arrivare al momento della scelta finale, concludendo così bruscamente il suo percorso a U&D.

Anche il tronista Alessio venne cacciato dalla trasmissione Mediaset

Niente da fare neppure per il secondo tronista maschile di questa edizione, presente in trasmissione fin dallo scorso settembre, quando aveva avuto la possibilità di rimettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella dopo che in passato aveva già partecipato al programma come corteggiatore dell'allora tronista Manuela.

Anche Alessio, l'altro tronista di questa stagione 2024/2025, era stato cacciato da Uomini e donne nel corso delle puntate precedenti, dopo essere stato beccato in compagnia di una ragazza misteriosa fuori dallo studio televisivo del talk show.

In quel caso, è stata Maria De Filippi stessa a non voler dar peso alle giustificazioni del tronista, chiedendogli di andare via dalla sua trasmissione e chiudendo così il suo percorso in seduta stante.

Il ritorno di U&D in programma dal 7 gennaio su Canale 5

In attesa di questi nuovi appuntamenti con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, dal 23 dicembre comincerà un periodo di sosta su Canale 5.

La trasmissione si fermerà per due settimane, per la consueta pausa natalizia che porterà a uno stop dei programmi della conduttrice, regina indiscussa degli ascolti Mediaset.

Il ritorno del talk show dei sentimenti è in programma dal 7 gennaio 2025. Successivamente, dall'11 gennaio, tornerà in onda anche in prima serata con la nuova edizione di C'è posta per te, il people show dei sentimenti di cui in queste settimane sono già in corso le registrazioni delle nuove puntate che includeranno la partecipazione di numerosi ospiti famosi.