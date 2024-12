Non ci sarà pace per Pia che nelle prossime puntate da La Promessa scoprirà che il piccolo Dieguito inizierà a stare male. Le anticipazioni rivelano che quando Pia saprà che suo figlio soffre di una grave forma di polmonite lo porterà di nascosto al palazzo essendo disperata alla sola idea di saperlo malato.

Jana non sarà molto ottimista e come se non bastasse Cruz verrà a sapere che il bambino è al palazzo e intimerà a Pia di riportarlo dalla mugnaia, pena il licenziamento.

Pia riporterà Dieguito a La Promessa di nascosto

Il piccolo Dieguito soffrirà di una malattia polmonare e questo spingerà Pia ad andare a prendere suo figlio dalla mugnaia.

La domestica capirà che l'ambiente umido in cui vive il bambino non fa che peggiorare la sua situazione e per questo lo porterà di nascosto al palazzo. In questa difficile situazione, Pia troverà un inaspettato alleato in Ricardo Pelicier, il nuovo maggiordomo che al suo arrivo era stato molto antipatico con lei. L'uomo sarà comprensivo e le offrirà tutto il suo sostegno insieme a Jana che si prenderà cura della salute del bambino. Dieguito riceverà tutte le attenzioni possibili ma la sua situazione non migliorerà e Pia vivrà dei momenti di forte paura al pensiero di poterlo perdere. Come se non bastasse, Cruz scoprirà la presenza del bambino nel palazzo e minaccerà di licenziare Pia se non lo riporta dalla mugnaia.

La preoccupazione di Jana e Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che in un primo momento Pia sarà certa che Ricardo l'abbia tradita per rivelare a Cruz la verità su Dieguito. Presto, però, Pia capirà che a dire tutto alla marchesa è stata Petra e non esiterà ad affrontarla. La nuova governante spiegherà di non avere nulla contro Pia e il suo bambino, ma di aver informato Cruz perché è il suo lavoro.

Nel frattempo, Jana sarà molto chiara con Pia: Dieguito non sta affatto bene anche se la notte l'ha passata in modo sereno. La cameriera spiegherà che se il bambino lascerà il palazzo rischierà molto, perché la polmonite è ancora presente.

Perché Dieguito non vive con sua madre a La Promessa?

Il piccolo Dieguito è il frutto della violenza del barone De Linaja su Pia.

Quest'ultima ha tenuto nascosta la sua gravidanza fino a quando ha potuto per non rischiare il suo posto di lavoro, ma a salvare la situazione è arrivato il maggiordomo Gregorio. L'uomo si è offerto di fare da padre al bambino e si è assunto la paternità di fronte a Cruz, sposando Pia e salvando il suo posto di lavoro. Presto, però, Gregorio si è rivelato un uomo violento e pericoloso e ed è arrivato ad avvelenare Pia per farle perdere il bambino. Gregorio è finito in prigione, ma quando è nato il piccolo Dieguito il bambino è stato rapito per ordine di Cruz. Pia ha scoperto tutto e ha minacciato di denunciare la marchesa che ha fissato con lei un accordo. Cruz si è offerta di pagare l'educazione di Dieguito a patto che lui restasse fuori dal palazzo.