Cambio programmazione per Segreti di famiglia nel palinsesto serale di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca subirà delle modifiche in occasione del periodo di Natale, quando è previsto uno stop della durata di due settimane.

Mediaset ha scelto di mettere in panchina la serie incentrata sulle vicende di Ilgaz e Ceylin, così come non ci sarà spazio per la messa in onda delle puntate inedite di Endless Love, l'altra soap turca che va in onda sia in daytime che nella fascia serale di Canale 5.

Cambio programmazione per Segreti di famiglia: la soap si ferma per due settimane

Il palinsesto Mediaset per il periodo natalizio prevede uno stop forzato per Segreti di famiglia, la serie che ha debuttato questa estate in prima serata e dopo essere stata sospesa dal daytime pomeridiano è stata relegata in seconda serata dalle 23:30 alle 24:20 circa.

Una scelta di programmazione che ha deluso i numerosi fan della serie, i quali avrebbero preferito seguirla in prima serata, magari su un'altra rete del gruppo Mediaset o in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle prossime settimane, inoltre, sono previste ulteriori modifiche al palinsesto che porteranno alla sospensione della soap per ben due settimane.

Lo stop previsto il 26 dicembre e il 2 gennaio su Canale 5

Giovedì 26 dicembre e il successivo 2 gennaio 2025, il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche: in questo periodo festivo, infatti, si è scelto di sacrificare l'appuntamento serale con Endless Love e quello con Segreti di famiglia.

Le due soap turche risultano così sospese dalla programmazione serale per due settimane e, al momento, sono nuovamente previste in palinsesto a partire da giovedì 9 gennaio.

Al momento non sono previste ulteriori collocazioni per la serie turca, che conta un bel po' di episodi in prima visione che andrebbero smaltiti su Canale 5, così da permettere agli spettatori di assistere al finale di serie.

Buoni ascolti per la soap turca nella seconda serata di Canale 5

Intanto, malgrado la messa in onda in seconda serata a un orario non proprio accessibile per tutti, la media della soap opera si è stabilita sulla soglia di 1,3 milioni di fedelissimi appassionati, crescendo settimana dopo settimana.

Al momento lo share della soap si è assestato sulla soglia del 13% di share, con picchi che raggiungono anche la soglia del 15% durante la messa in onda su Canale 5.

Segreti di famiglia può godere, però, del buon traino lasciato dalla serie con Kemal e Nihan che, in prime time, appassiona una media di oltre 2,5 milioni di spettatori fissi a settimana con punte del 15% di share.