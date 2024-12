Yesim lascerà Tarik con una lettera: "Non cercarci", scriverà prima di abbandonare la sua casa. Le anticipazioni delle prossime puntate di Tradimento rivelano che Tarik sarà disperato senza la sua bambina e chiederà aiuto a Burcu, che però gli dirà di non sapere dove si trovi Yesim. L'uomo andrà a piangere da Oltan che lo rassicurerà e lo inviterà ad avere pazienza. Secondo il ricco imprenditore, infatti, la donna sta solo cercando un modo per dare una lezione a Tarik dopo il litigio che c'è stato tra loro.

Oylum in ospedale, scontro tra Guzide e Yesim

Nelle prossime puntate di Tradimento, Yesim continuerà a manipolare Tarik distorcendo la realtà a suo favore per allontanarlo da Guzide e dalla sua famiglia. Tutto avrà inizio quando Oylum sarà vittima di un'aggressione e finirà in ospedale. Yesim andrà subito a trovare la ragazza e quando Guzide correrà da sua figlia ci sarà l'ennesimo scontro tra le due donne. Quando Oylum riprenderà i sensi, un'infermiera le racconterà che Guzide ha aggredito Yesim impedendole di andarla a trovare. Si tratterà dell'ennesima bugia architettata da Yesim per allontanare Oylum da sua madre e indignare Tarik. In un primo momento il piano di Yesim funzionerà alla perfezione, tanto che Tarik deciderà di portare avanti la causa in tribunale e usare l'accaduto per ottenere vantaggi per il divorzio.

Presto, però, Sezai andrà a fondo alla faccenda e scoprirà che quell'infermiera è stata pagata da Yesim per inventare di sana pianta l'episodio a discapito di Guzide. Tarik andrà su tutte le furie e rinfaccerà alla sua compagna di avergli mentito per la seconda volta dopo avergli promesso che sarebbe stata sempre sincera. Yesim continuerà a negare di aver pagato l'infermiera e fingerà di essere offesa dalle accuse infamanti di Tarik, tanto che prenderà una drastica decisione.

La disperazione di Tarik quando resterà da solo

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che poche ore dopo il litigio con Yesim, Tarik rientrerà in casa e troverà una lettera da parte della donna. "Ti scrivo mentre piango, sono stanca del tuo atteggiamento", leggerà Tarik, "I tuoi figli non mi accettano". Yesim scriverà ancora: "Non posso vivere senza di te, ma mi hai chiamata bugiarda, prendo Oyku e me ne vado".

Tarik sarà sconvolto all'idea di aver perso la donna che ama e la sua bambina, ma la lettera non gli lascerà speranze: "Non cercarci". Tarik sarà disperato, anche perché noterà che in casa mancano tutti i vestiti e gli oggetti di Yesim e della bambina. In preda al panico, l'uomo correrà da Burcu per capire se sa qualcosa della fuga di Yesim. La vicina di casa dirà di aver provato a chiamarla, ma non ha risposto. Tarik si confiderà con Oltan che gli dirà di stare tranquillo, perché sicuramente Yesim sta solo cercando di dargli una lezione. "Tornerà", assicurerà l'uomo invitando Tarik ad avere pazienza e aspettare.

La prima grave bugia di Yesim

Nelle puntate in onda in Italia, tra Yesim e Tarik è nato il primo pesante litigio.

Tutto è iniziato quando Yesim si è recata da Guzide per provocarla e spingerla a divorziare da suo marito. La discussione tra le due donne è stata interrotta dagli uomini della sicurezza e quanto Tarik è arrivato da Yesim ha appreso da lei una versione distorta dei fatti. La donna, infatti, ha raccontato che Guzide l'ha aggredita ed è stata cosi convincente che Tarik è andato da sua moglie per rimproverarla. Quando l'avvocato ha scoperto che Yesim ha mentito l'ha lasciata, furioso per la brutta figura fatta con la sua famiglia per colpa sua.