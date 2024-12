Lara manderà un messaggio a Ozan per ricattarlo: "So che hai ucciso Kaan". Le anticipazioni delle prossime puntate di Tradimento rivelano che il figlio di Guzide continuerà a pensare di aver ucciso Kaan e quest'ultimo sfrutterà la situazione a suo favore. Il truffatore andrà da Lara e la convincerà a ricattare Ozan per recuperare la sua costosa auto. A prendere il costoso mezzo sono stati gli uomini di Oltan, arrivati ad aiutare Ozan per eliminare le prove del presunto delitto.

Il ritorno di Kaan a casa di Lara complicherà le trame di Tradimento

Ozan sarà tormentato al pensiero di aver ucciso Kaan e la sua situazione peggiorerà drasticamente nelle prossime puntate di Tradimento.

Il fratello di Oylum avrà forti sensi di colpa, ma a complicare le cose ci sarà il ritorno di Lara nella sua vita. La ragazza riceverà la visita di Kaan che le racconterà di aver avuto un duro scontro con Ozan che lo ha accoltellato ed è fuggito con il suo computer, la collanina e la costosa macchina che era parcheggiata fuori. Lara in un primo momento dubiterà delle parole di Kaan ma quando vedrà la sua ferita si convincerà che Ozan sia il colpevole di tutto. Kaan studierà una vendetta con Lara e le chiederà di inviare a Ozan un video in cui gli dice di essere al corrente dell'omicidio e lo ricatta. La ragazza farà esattamente come desidera Kaan e per Ozan inizierà un vero e proprio incubo.

Il figlio di Guzide si troverà a casa con la famiglia per festeggiare il ritorno di Oylum, finalmente assolta dopo la battaglia legale.

Il ricatto che metterà Ozan con le spalle al muro

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Ozan e la sua famiglia saranno felici per il ritorno in libertà di Oylum, ma il momento di gioia sarà interrotto dall'arrivo di un messaggio.

Ozan riceverà da Lara una video che sin dai primi secondi lo farà cadere nella disperazione. "So che hai ucciso Kaan", esordirà la ragazza nel filmato che farà impallidire Ozan e lo farà allontanare da tutti. Il figlio di Guzide andrà a rifugiarsi in bagno per guardare il resto del videomessaggio. Lara accuserà Ozan di aver rubato i suoi oggetti personali oltre ad aver accoltellato Kaan e sarà pronta per il ricatto: "Devi portarmi l'auto".

Il giovane Yenersoy chiamerà immediatamente Lara, ma Kaan suggerirà alla ragazza di non rispondere per mettere a Ozan ancora più paura.

Ozan è convinto di essere un omicida

Nella puntata andata in onda in Italia domenica 22 dicembre, Ozan ha scoperto che Kaan oltre a truffarlo convive con Lara ed è andato subito ad affrontarlo. Tra i due ragazzi c'è stato uno scontro violento in cui Ozan ha colpito Kaan con un coltello all'addome. Il truffatore si è accasciato sul divano e Ozan ha pensato che fosse morto. In preda ala panico il ragazzo ha chiamato Oltan e ha chiesto disperatamente aiuto a lui. L'uomo è arrivato con i suoi collaboratori che hanno eliminato ogni prova dell'aggressione, mentre Ozan è andato in bagno a rinfrescarsi per riprendersi dal trauma.

In realtà, Kaan non è affatto morto ed è riuscito a fuggire prima che Ozan lo vedesse. Oltan ha preso con sé tutte le prove, il fazzoletto sporco di sangue, un video che riprende Ozan colpire Kaan, e l'auto del truffatore. La costosa macchina è stata parcheggiata in un cantiere dagli uomini di Oltan e messa al sicuro. Ozan si fida molto dell'amico di suo padre e lo stima, ma non immagina che è proprio lui che vuole colpirlo alle spalle. Oltan, infatti, con il suo comportamento ha lasciato intendere che presto userà tutte le prove che ha contro Ozan.