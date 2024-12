Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi guai per la famiglia Yenersoy. Nella puntata in onda su Canale 5 domenica 22 dicembre alle 21:20, Tarik rivelerà a Oltan che Ozan ha il suo denaro bloccato per due settimane, ma l'imprenditore e suo figlio Tolga penseranno che sia solo una bugia. Nel frattempo, Nazan vedrà Tarik sul balcone con Yesim e convincerà Guzide a vendicarsi del marito, cogliendolo in flagrante adulterio. Ci sarà spazio anche per le vicende di Oylum, che dovrà affrontare il processo per omicidio stradale.

Tarik confessa a Oltan che Ozan ha i soldi bloccati, ma Tolga non gli crede

Tarik sarà messo alle strette da Oltan, che, come da accordi precedenti, vorrà indietro l'ingente somma di denaro che gli ha dato. L'imprenditore non saprà che i soldi sono andati in fumo a causa di un investimento sbagliato fatto dal giovane Yenersoy. Tarik, quindi, rivelerà a Oltan la situazione: suo figlio Ozan ha investito il milione di lire turche in un fondo in Corea e non avrà accesso al patrimonio prima di due settimane. Tolga e Oltan, però, non crederanno a una sola parola, ritenendo tutto una menzogna. Nel frattempo, Tarik avrà anche altri problemi da affrontare, visto che il suo matrimonio con Guzide andato in frantumi e sua figlia Oylum è accusata di omicidio stradale.

Nazan vede Tarik e Yesim insieme e parla con Guzide

Nazan vedrà Tarik sul balcone in compagnia di Yesim, e proverà a convincere Guzide a sorprendere suo marito per adulterio. Intanto, per Oylum le cose non andranno bene: dovrà affrontare il processo che la vede imputata ingiustamente per la morte di una persona durante un incidente in motocicletta.

Purtroppo, la minore degli Yenersoy continuerà a essere detenuta in carcere, anche a causa della posizione politica della controparte: Tim è figlio di un ambasciatore e gode di privilegi.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Guzide ha scoperto che Tarik ha una seconda famiglia

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Guzide ha ispezionato la casa di una donna coinvolta in un caso su cui stava lavorando.

Questa abitazione, però, confinava con la seconda casa di Tarik, dove la sua seconda moglie Yesim vive con la loro figlia. Guzide si è insospettita e ha deciso di parlare con Yesim, scoprendo che la donna ha una relazione con suo marito. La giudice ha sbugiardato Tarik davanti ad amici e parenti. Nel frattempo, è giunta la notizia che Oylum ha avuto un incidente in moto ad Ankara, causando la morte di un ciclista. Sconvolta, Guzide si è precipitata in ospedale. Tim, il reale colpevole dell'omicidio stradale, ha provato a scappare, ma è stato fermato in tempo prima di imbarcarsi su un volo che l'avrebbe portato all'estero.