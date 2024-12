Oylum deciderà di dire la verità a Guzide sui suoi studi con una lettera: "Ti ho mentito per due anni", scriverà nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che la ragazza sarà in procinto di partire per New York e per questo si sentirà terribilmente in colpa con sua madre. Non avendo il coraggio di parlarle di persona, Oylum deciderà di lasciarle una lettera che Guzide potrà leggere quando lei sarà ormai lontana. La speranza della ragazza sarà quella di ottenere perdono e comprensione da sua madre, nonostante l'abbia ingannata per molto tempo.

La confessione di Oylum a Tarik in Tradimento

Oylum sarà tormentata dai sensi di colpa nei confronti di Guzide per tutte le bugie che le ha raccontato negli anni. Nella puntata in onda il 5 gennaio, Oylum confesserà a Tarik che è stata espulsa dall'università, ma Guzide non riceverà lo stesso trattamento.

Padre e figlia si spalleggeranno a vicenda e la giudice resterà all'oscuro di tutto. Nel frattempo, Oylum continuerà a ricevere pressioni dalla scuola di danza di New York che la inviterà a partire subito o perderà la sua iscrizione. In preda al panico, la ragazza chiederà ancora una volta aiuto a Tolga che riuscir a procurarle in tempo il biglietto per New York. Guzide penserà che sua figlia lascerà la città dieci giorni dopo e andrà ad Amsterdam, mentre Oylum partirà l'indomani per l'America.

Per la ragazza sarà un giorno molto difficile, perché dovrà salutare tutti i suoi cari e soprattutto dovrà lasciare sua madre con l'ennesima bugia. A Selin, Oylum confiderà di aver deciso che dirà tutto a Guzide dopo la sua partenza, lasciandole una lettera in cui le spiega il suo stato d'animo e le chiede perdono.

La verità a Guzide e la richiesta di perdono

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che poi Oylum metterà nero su bianco tutte le sue emozioni e per la prima volta si sentirò libera di dire a Guzide tutto quello che sente. "Cara mamma, sei la persona che ho amato di più ma anche quella che ho offeso più di tutti", esordirà Oylum, "Mamma, ti ho mentito per due anni".

La lettera della ragazza proseguirà rivelando la verità: "Quando leggerai, non sarà ad Amsterdam, ma a New York". Oylum spiegherà a Guzide che il suo sogno sin dai tempi del college era quello di danzare e adesso è stata accettata ad un'importante scuola di New York. "Mi dispiace", scriverà in lacrime Oylum, "Ti giuro, ho sofferto tanto nel mentirti".

La ragazza ripenserà a tutti i momenti e agli abbracci con sua madre, ma non potrà fare a meno di spiegare le proprie ragioni. Nella lettera, infatti, Oylum dirà anche che l'atteggiamento di Guzide le ha impedito di dirle la verità sulle sue aspirazioni. "Perdonami, mamma", concluderà la ragazza prima di chiudere la lettera in una busta.

Oylum si trova in carcere per omicidio stradale

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum sta vivendo un incubo, perché è stata arrestata per omicidio stradale. La ragazza si trovava in moto con Tim quando c'è stato un incidente. La moto ha investito un passante che ha perso la vita nell'impatto. Tim, figlio dell'ambasciatore, ha chiamato subito un suo collaboratore e ha lasciato il luogo dell'incidente. Il ragazzo, aiutato dagli avvocati pagati da sua madre, è riuscito a farla franca addossando la colpa di tutto a Oylulm e dicendo che era lei alla guida del mezzo.

Tolga è riuscito a ottenere i video delle telecamere di sorveglianza per provare che Oylum non guidava la moto, ma il giudice ha ritenuto quelle prove illegali. La madre di Tim, infatti, ha ordinato di cancellare ogni immagine di quella sera e Tolga ha ottenuto le prove di cui aveva bisogno hackerando il sistema.