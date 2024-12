Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano colpi di scena per i protagonisti del trono over e classico. Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, ci sono state novità per alcune coppie nell'ultima registrazione avvenuta martedì 3 dicembre. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Diego e Claudia racconteranno di aver dormito insieme, mentre Fabio e Gemma chiuderanno la loro conoscenza. Inoltre, Cannone accuserà Galgani di essere falsa e bugiarda.

Diego e Claudia si lasciano andare alla passione

Diego Tavani e Claudia D'Agostino racconteranno come è proseguita la loro conoscenza. Dopo alcune incomprensioni nelle prime settimane, per la coppia del parterre over ci sarà un'importante svolta: si lasceranno andare alla passione. Diego e Claudia trascorreranno la notte insieme, ma Claudia avrà delle puntualizzazioni da fare in studio riguardo a Diego, che avrebbe un po' invaso i suoi spazi. Inoltre, la dama regalerà a Tavani un sacchetto con delle palline per addobbare insieme l'albero, poiché sarà difficile per loro vedersi a Natale. Ci sarà anche un ulteriore colpo di scena: Mario Cusitore, che recentemente ha abbandonato Uomini e donne, tornerà in studio per conoscere Prasanna e Valentina.

Fabio dà a Gemma della falsa e bugiarda

Per Gemma Galgani, purtroppo, non ci sarà il lieto fine, poiché la sua conoscenza con Fabio Cannone terminerà bruscamente dopo le recenti segnalazioni ricevute sul cavaliere. Gemma è infatti venuta a conoscenza di una possibile frequentazione del cavaliere con una signora che vivrebbe in Spagna.

Fabio, inoltre, scriverà una lettera a Gemma, che verrà letta da Maria De Filippi. Nella missiva, Fabio userà parole forti contro Galgani, accusandola di essere falsa e bugiarda, interessata soltanto alle telecamere. Successivamente, Cannone ballerà con Tina Cipollari e in studio tutti si divertiranno per questa svolta inaspettata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario Cusitore ha lasciato Uomini e Donne

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Mario Cusitore ha preferito lasciare la trasmissione dopo essere stato coinvolto in alcune vicende con il tronista Alessio. Pecorelli, infatti, è stato costretto ad abbandonare il trono in seguito a segnalazioni riguardanti alcune serate in locali romani, durante le quali sarebbe stato visto proprio in compagnia di Mario Cusitore. Entrambi hanno abbandonato il programma, mentre nel parterre over c'è stato un gradito ritorno: Gloria Nicoletti è tornata per rimettersi in gioco. Intanto, Gemma ha continuato la sua conoscenza con Fabio, lamentandosi delle poche effusioni del cavaliere.