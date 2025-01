Un colpo di scena dopo l'altro caratterizzerà la puntata di Endless Love in onda sabato 18 gennaio. Zeynep verrà investita e perderà il bambino che porta in grembo. Emir, quindi, chiederà a Fehime di prendersi cura di sua figlia in ospedale. Intanto, Kemal e Nihan si trasferiranno nella loro nuova casa, ma verranno localizzati dagli uomini di Kozcuoglu.

Zeynep viene investita e perde il bambino

Mentre Kemal e Nihan continueranno i festeggiamenti del loro matrimonio, Emir e Zeynep avranno un'accesa discussione che porterà la giovane Soydere a inseguire il marito per impedirgli di fare del male a suo fratello.

La ragazza, uscendo di corsa dal cancello, verrà investita da una macchina di passaggio. Kozcuoglu tornerà subito indietro e la porterà in ospedale, ma le condizioni di Zeynep saranno molto gravi. Dopo qualche ora, il medico informerà Emir che Poyraz, il bambino che la moglie portava in grembo, non c'è più. Lei però si riprenderà presto. Dopo questa notizia, Emir chiamerà Baran, che nel frattempo sarà sfuggito alla cattura di Ayhan e Zehir, e gli dirà di rimandare l'omicidio di Kemal a un momento più opportuno.

Emir va a parlare con Fehime

Dopo aver comunicato a Zeynep la notizia della perdita del loro figlio e di aver affrontato le accuse della moglie, che lo riterrà responsabile dell'accaduto, Emir si recherà a casa Soydere per parlare con Fehime.

Inizialmente, respinto bruscamente dalla donna, riuscirà a rivelarle la loro tragedia. La sosterrà, mentre lei sembrerà quasi accasciarsi sulle sue gambe e, con le lacrime agli occhi, le dirà: "Prenditi cura di Zeynep, ha bisogno di te".

Kemal e Nihan sfuggono alla trappola di Kozcuoglu

Dopo aver trascorso la prima notte da marito e moglie nella loro nuova casa, Kemal e Nihan sentiranno forte la mancanza di Deniz, rimasta con Vildan, e decideranno di andare a prenderla per portarla in luna di miele insieme a loro.

Proprio nel momento in cui metteranno piede fuori casa, Mehmet e i suoi scagnozzi avranno intenzione di catturarli e di portarli via in due macchine diverse. Il loro piano, però, non andrà in porto. La squadra di uomini, posta di guardia da Ayhan e Zehir, interverrà e metterà in salvo i coniugi. Mehmet e i suoi scagnozzi, invece, verranno portati in commissariato da Hakan.

Kemal ha rischiato la vita prima delle nozze

A poche ore dal matrimonio, Kemal ha già rischiato la vita chiuso in una camera iperbarica da Emir e Baran. Il ragazzo, però, è sopravvissuto grazie al pronto intervento di Zehir e Zeynep, che lo hanno liberato. Arrivato da Nihan, Soydere non le ha detto niente di quanto successo, per non spaventarla. È chiaro che è ben consapevole che Kozcuoglu non si arrenderà facilmente e che, come dimostrato, è già pronto a mettere in atto un nuovo piano per sbarazzarsi di lui.