Jessica Morlacchi ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in uscita mercoledì 22 gennaio, dove ha ripercorso i mesi vissuti al Grande Fratello. Ha fatto mea culpa per tutte le discussioni avute con Helena Prestes: "Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata. Avevo gli occhi da pazza".

Le dichiarazioni di Jessica

Jessica Morlacchi si è ritirata dal GF perché in disaccordo con le scelte autoriali dopo lo scontro con Helena Prestes.

In un'intervista, Jessica ha ammesso di aver avuto degli atteggiamenti sbagliati all'interno della casa: "Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata.

Tutti i video delle litigate non li potevo vedere, vedevo proprio una donna, e mi dicevano, ma chi è? Avevo gli occhi da pazza! Da fuori tutto ha avuto un senso diverso". In merito alle discussioni con Helena, Jessica ha riferito di aver avuto un chiarimento lontano dai riflettori e ha scoperto di avere molte cose. Non rinnega quanto fatto e detto sotto i riflettori, ma al tempo stesso ha cercato di dare una spiegazione ai suoi comportamenti: "Non giustifico gli errori, ma c'era tanto stress". Ha spiegato che vivere quattro mesi con degli sconosciuti non è facile, tanto che alla fine si finisce a litigare per ogni cosa.

GF: giovedì 23 gennaio entrano quattro ex concorrenti

Dopo aver abbandonato il programma, Jessica è nuovamente in lizza per entrare al GF come concorrente.

Oltre a lei, ci sono Helena Prestes, Federica Petagna, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Iago Garcia.

Nella 24ª puntata, gli autori hanno deciso che quattro ex concorrenti, tra eliminati e ritirati, potranno tornare nella casa come concorrenti ufficiali. Dunque, tra i sei ex gieffini presenti nel tugurio, solamente quattro potranno raggiungere i loro ex compagni nella casa.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, l'intesa tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes non è passata inosservata.

Un utente ha ironizzato: "Probabilmente dureranno da Natale a Santo Stefano, ma io ci credo in un nuovo inizio tra Helena e Jessica". Un altro utente ha commentato: "A me i concorrenti del tugurio piacciono molto di più di quelli in casa".

Un altro telespettatore ha affermato: "Non Jessica e Helena che quando torneranno in casa faranno arrabbiare tutti visto che ora sono diventate amiche". Un telespettatore ha commentato: "Da oggi Jessica e Helena saranno le uniche che sosterrò fino alla fine". Un'ulteriore utente invece ha commentato: "Spero che gli autori mandino una clip di quello che è accaduto in tugurio per far vedere l'intesa tra Jessica ed Helena".