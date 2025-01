L'eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello è ancora oggetto di discussione tra i telespettatori. Agent Beast ha fornito un retroscena legato all'ex concorrente: "Possibile ritorno in casa di Helena come ospite".

Sembrerebbe che Helena potrebbe rientrare nella casa per qualche giorno, verso la fine di gennaio.

Il retroscena

Agent Beast ha pubblicato su X un retroscena sul GF: "Possibile ritorno di Helena Prestes nella casa, ma non come concorrente. La modella potrebbe rientrare come ospite per alcuni giorni, con una potenziale data alla fine di gennaio 2025.

Cosa sta succedendo dietro le quinte? L'agente di Helena e il suo team stanno gestendo la mediazione di contratti. Le comunicazioni con la produzione sono confidenziali, ma si parla di riattivazioni di contratti o nuove apparizioni se la sua immagine risulterà favorevole. Helena potrebbe tornare, ma non come concorrente permanente. Il suo ritorno come ospite potrebbe portare nuovi sviluppi".

A quanto pare, gli autori avrebbero notato un calo di ascolti dopo l'eliminazione di Helena dal Reality Show.

Il percorso di Helena Prestes al GF

Helena Prestes ha effettuato il suo ingresso al GF a settembre e si è subita fatta apprezzare dai suoi compagni d'avventura e dai telespettatori.

Ha avuto un flirt con Lorenzo Spolverato, ma si è interrotto nel momento in cui il ragazzo ha intrapreso una relazione con Shaila Gatta.

A seguire, ha legato con Javier Martinez, ma entrambi hanno sempre dichiarato che si trattava di amicizia.

Helena è stata eliminata dal programma nella puntata di lunedì 13 gennaio: era finita in nomination d'ufficio per aver gettato in direzione di Jessica Morlacchi il bollitore dell'acqua.

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito al retroscena fornito da Agent Beast, diversi utenti hanno espresso un loro commento.

Un utente ha affermato: "Sinceramente, non so quanto le faccia bene tornare in quella casa, viste le dinamiche che potrebbero innescarsi. Non so se ne valga la pena per lei rientrare". Un altro ha aggiunto: "Se il retroscena legato all'ingresso di Helena è vero, torno a seguire la diretta h24 con le puntate".

Un utente invece si è detto in disaccordo con il reintegro della modella: "Ma chi la vuole? È stata eliminata dal televoto, quindi se ne faccia una ragione". Tra gli utenti c'è anche chi ha commentato con stupore il possibile ritorno dell'ex concorrente: "Se il GF vuole davvero riportare Helena come ospite in casa, forse ha capito che è l'unica che crea dinamiche in quella casa".