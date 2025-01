Nella casa del Grande Fratello è scoppiato un nuovo diverbio tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Quest'ultimo ha cercato di indagare sul contenuto della conversazione avuta dalla sua partner con Luca Calvani, ma lei ha preferito non rispondere. Al contrario, è apparsa infastidita dal modus operandi del 28enne milanese: "Atteggiati diversamente con me".

Scoppia la lite tra Shaila e Lorenzo

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio, Lorenzo ha raggiunto Shaila in giardino e ha chiesto informazioni sulla conversazione avvenuta con Luca il giorno precedente: "Ho bisogno di sapere cosa vi siete detti.

Devo andare da lui?". Shaila ha replicato: "Prima dici che non vuoi sapere, poi vuoi sapere? Ma fai pace col cervello". Spolverato ha detto di voler sapere se fosse stato detto qualcosa di lui: "Sono in un momento di difficoltà, se mi vuoi aiutare". Gatta, però, si è infastidita: "Atteggiati in modo diverso con me. Ti sei posto con antipatia. Con me hai sempre questo atteggiamento, come se fossi io il problema".

Shaila ha precisato di avere sempre supportato Lorenzo nei suoi momenti di difficoltà, ma lui non è sembrato d'accordo.

Spolverato: 'Ho bisogno di capire cosa ti ha dato fastidio'

In un secondo momento Lorenzo ha raggiunto nuovamente Shaila per trovare un chiarimento: "Ho bisogno di capire esattamente cosa ti ha dato fastidio".

E ancora: "Io sono di buon umore oggi, ma voglio capire che cosa vi siete detti tu e Luca ieri. Altrimenti in puntata non posso difendermi se vengo chiamato in causa oppure non posso difendere te". L'ex velina ha ribadito di non aver gradito il modo in cui si è posto, ma lui ha prontamente replicato: "In questo momento non mi stai comprendendo, va bene così".

La conversazione della discordia

Cosa si sono detti realmente Luca Calvani e Shaila Gatta? Quest'ultima ha criticato il coinquilino di aver sempre difeso a spada tratta Helena Prestes: "A me da fastidio che tu la coprivi e la giustificavi costantemente. Non ha i genitori? Chi se ne frega, amore".

In replica Calvani ha spezzato una lancia a favore della modella brasiliana, spesso criticata dai suoi compagni d'avventura: "Trovo che sia una brava persona e non c'è nulla di male a schierarsi". Luca ha anche rimproverato Shaila di avere avuto un cambio d'atteggiamento da quando è entrata al Reality Show ad oggi: "In alcuni situazioni ti esponi, anche se non ti viene richiesto".