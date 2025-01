Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello per mano del televoto, ma alcuni concorrenti continuano a parlare di lei. Mercoledì 15 gennaio, Shaila Gatta nel corso di una conversazione con Luca Calvani si è lasciata scappare una frase infelice riguardante l’ex coinquilina: “Tu la coprivi e giustificavi costantemente. Non ha i genitori? Chi se ne frega”.

La frase fuori luogo di Gatta

Nella serata di ieri, Shaila Gatta si è ritrovata a parlare in giardino con Luca Calvani e tra i vari argomenti affrontati si è parlato anche di Helena Prestes.

Mentre l’attore toscano ha negato di aver preso le difese dell’ex coinquilina anche quando commetteva degli errori, la ballerina si è lasciata una frase infelice: “A me non fa strano che tu abbia più simpatia per lei. Per me è il fatto che tu non vuoi vedere tante cose, la coprivi e la giustificavi costantemente. Non ha i genitori? Chi se ne frega amore. Siamo tuti liberi di essere persone e di metterci in discussione”.

La frase di Gatta è stata pronunciata con l’intento di tirare in ballo il passato della modella brasiliana. Quest’ultima infatti, disse di non avere più rapporti con i genitori: la madre perché non ha mai accettato che Helena fosse ad un passo dalle nozze col suo ex Carlo, mentre il padre ha problemi di alcolismo.

La replica di Calvani

Alle affermazioni di Shaila Gatta, Luca Calvani ha replicato: “Tu sei cambiata. Da qualche tempo sei sopra le righe, ti esponi quando non dovresti”. Inoltre l’attore ha difeso Helena: “Per me è e rimane una brava persona. Non c’è nulla di male a schierarsi”. A tal proposito Calvani ha spiegato a Gatta che tra Lorenzo e Helena potrebbe esserci qualcosa di irrisolto visto che fanno entrambi parte della stessa agenzia: “Lei non credo che sia fissata, magari c’è qualcosa che è successo e noi non sappiamo”.

GF: anticipazioni 23ª puntata

Stasera, giovedì 16 gennaio su Canale 5 dalle 21:30 circa andrà in onda una nuova puntata del GF. Dopo essere stata eliminata, Helena Prestes tornerà nella casa per avere un confronto con alcuni suoi ex compagni d’avventura. Anche Jessica Morlacchi varcherà la porta rossa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: l’ex cantante dei Gazosa si è ritirata da Reality Show perché in disaccordo con le scelte degli autori.

Dopo i gossip legati ad un presunto flirt tra Lorenzo Spolverato e un “guru della moda”, quest’ultimo potrebbe arrivare in casa per un confronto con il 28enne milanese. Tommaso Franchi riceverà una sorpresa da sua madre Ginevra. Infine, verrà comunicato il verdetto del televoto che vede coinvolti Amanda Lecciso, Maxime Mbandà, Lorenzo Spolverato e Bernardo Cherubini.