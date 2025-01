Il 20 gennaio ben sei ex concorrenti sono stati scelti per rientrare nella casa del Grande Fratello: è stato il pubblico a scegliere chi riammettere nel gioco tra gli eliminati e i ritirati di quest'edizione. Shaila Gatta non ha gradito questa mossa degli autori e, d'accordo con Lorenzo Spolverato, ha protestato a voce alta. Secondo la ballerina, infatti, sarebbe ingiusto riammettere nel gioco persone che hanno avuto la possibilità di riposarsi, stare in famiglia e usare i social per un breve o lungo periodo.

Le lamentele degli abitanti della casa

Helena, Jessica, Michael, Federica, Eva e Iago sono i sei ex inquilini del Grande Fratello che il pubblico ha ripescato nel corso della puntata di lunedì 20 gennaio.

Come ha spiegato Alfonso Signorini, però, solo quattro di loro torneranno ufficialmente in gioco a partire da giovedì prossimo, 23 gennaio, e saranno i preferiti del televoto che è stato aperto l'altra sera.

I concorrenti che vivono nella casa da mesi non hanno gradito questa novità, anche perché si sentono svantaggiati rispetto a chi ha potuto usare i social fino a poche ore prima di entrare in tugurio.

Shaila e Lorenzo sono stati tra i più critici, tant'è che dopo il prime time si sono lamentati a lungo per quello che era appena successo.

"Non è giusto dare questa possibilità a chi si è ritirato o a chi è stato punito", ha detto la ballerina senza mezzi termini.

Nel confrontarsi con Spolverato sull'imminente rientro di persone che considerano "nemici", Gatta ha aggiunto: "Adesso faccio anche io qualcosa di sbagliato, tanto poi posso tornare. Loro sanno tutto del fuori, dalla A alla Z".

Il parere degli spettatori

La protesta di Shaila è condivisa da un'ampia fetta di pubblico del Grande Fratello, soprattutto da chi trova ingiusto riammettere nel gioco persone che sono state eliminate o che hanno scelto di ritirarsi volontariamente.

"Shaila ha ragione", "Con questo ripescaggio non è stato rispettato il pubblico", "Dovrebbe lamentarsi anche del suo fidanzato, che doveva essere squalificato molto tempo fa e sta ancora lì", "Anche sua madre le ha dato informazioni dall'esterno", "Parlano lei e Lorenzo che sono stati in Spagna una settimana", "Strano che la regia non abbia censurato questo discorso giustissimo", "Hanno preso questa decisione per far rientrare solo Helena, quindi il pubblico non è sovrano per niente", hanno scritto alcuni utenti di X dopo aver visto la puntata del 20 gennaio.

Quattro ritorni nel cast

Giovedì 23 gennaio la casa del Grande Fratello si riaprirà per quattro ex concorrenti, e saranno i più votati tra quelli che sono in nomination questa settimana.

I telespettatori hanno la possibilità di scegliere chi riammettere in gioco tra Helena, Iago, Jessica, Federica, Eva e Michael.

Lunedì sera Prestes ha vinto il ripescaggio con il 61% delle preferenze su 10 candidati, quindi è abbastanza scontato che lei sarà una delle ripescate della prossima puntata.