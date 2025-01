Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un tuffo nel passato per Irene. Nella puntata che andrà in onda martedì 7 gennaio alle 16 su Rai 1, Cipriani chiamerà Leonardo Crespi. Nel frattempo, Anita dovrà tornare in collegio, dispiaciuta di dover salutare Enrico e Marta. Ci sarà spazio anche per le vicende della Galleria Milano Moda, dove Odile sarà sempre più ostacolata da Tancredi. Per questo motivo, Adelaide sarà preoccupata per l'atteggiamento ostile di suo nipote nei confronti di sua figlia.

La cartomante annuncia a Irene l'arrivo di un uomo nella sua vita

Roberto Landi origlierà una conversazione tra le Veneri e avrà un'intuizione: assumere una cartomante in negozio. Irene coglierà l'occasione per farsi leggere i tarocchi e tra le carte uscirà il cavaliere di coppe, che simboleggerà l'arrivo di un uomo nella sua vita. Irene, quindi, sarà sorpresa dalla rivelazione e andrà nello spogliatoio dove, inaspettatamente, farà un tuffo nel passato, telefonando a Leonardo Crespi. Sarà l'imprenditore facoltoso l'uomo predetto dalla cartomante? Le anticipazioni non chiariscono ancora se Leonardo risponderà alla chiamata, poiché Cipriani probabilmente passerà per la segretaria di Crespi quando gli telefonerà.

Intanto, Elvira saluterà le sue coinquiline, con cui ha condiviso negli ultimi mesi l'abitazione delle Veneri. Per la signora Amato sarà un momento importante e confesserà alle sue amiche che la sua nuova casa rappresenta un passo verso l'indipendenza.

Anita non vuole lasciare Enrico e Marta

Nel frattempo, la piccola Anita dovrà tornare nel collegio di Brescia.

La bambina sarà triste quando saluterà Enrico e Marta, manifestando il desiderio di rimanere a Milano con loro. Alla Galleria Milano Moda, invece, l'atmosfera sarà tesa, con Tancredi e Giulia sempre più ostili nei confronti di Odile. L'imprenditore e la stilista remeranno contro la figlia della contessa, al punto da volerle dare una lezione dopo la collaborazione sfumata con Il Paradiso delle Signore.

Adelaide, intanto, sarà preoccupata per sua figlia e confesserà i suoi timori a Marcello.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Elvira e Salvo si sono sposati

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 3, Elvira e Salvo sono diventati marito e moglie. Anche il giorno delle nozze non sono mancati gli imprevisti: un guasto al Circolo ha impedito loro di fare il ricevimento nel prestigioso locale milanese. Marcello e Roberto, quindi, si sono offerti di organizzare i festeggiamenti al negozio. Andrea Gallo ha accettato Salvatore come genero, facendo un regalo a sua figlia e a suo marito.