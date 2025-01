Alfredo chiede a Clara di sposarlo nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 giovedì 30 gennaio 2025. Sarà una corsa contro il tempo, perché lei ha deciso di lasciare per sempre Milano. Aria di tensione, invece, per un'altra coppia: Adelaide e Marcello. La contessa, dopo essere stata messa al corrente delle sue gravi condizioni di salute, dovrà partire al più presto. Marcello avrà un'amara delusione quando non potrà nemmeno salutarla.

Il Paradiso delle Signore 9 puntata 96 di giovedì 30 gennaio 2025

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore vedono Clara ormai decisa a lasciare per sempre Milano.

Ciò che è successo con Alfredo l'ha fatta soffrire troppo e non ha alcuna intenzione di competere con Irene. Almeno, questo è quello che pensa per aver travisato la situazione.

Tempo di partenze anche per Adelaide, che deve pensare alle sue compromesse condizioni di salute. Odile è triste, ma riceve la proposta di Umberto di trasferirsi alla villa per starle vicino. Ci si chiede se tra le motivazioni ci sia anche la speranza di poter riavere la contessa nella sua vita.

Alfredo chiede a Clara di diventare sua moglie

Clara non ha più dubbi e fissa la partenza per la sera stessa. Alfredo deve fare in fretta se non vuole perderla per sempre. Recuperato l'anello, si precipita da lei e le fa la proposta di matrimonio in piena regola.

Intanto, Marcello, che di certo non sta passando un periodo semplice, deve rinunciare a salutare Adelaide. Per un bel po' di tempo staranno lontani e Umberto sembra intenzionato a riprendere il suo posto. Successivamente, alla Galleria Milano Moda, Giulia comunica di non essere più intenzionata a lavorare sulla linea economica, consapevole che questa decisione avrà conseguenze gravi su tutta la produzione.

Illudendosi di avere qualche possibilità, Agata invita Roberto a teatro, ma non dice nulla ai suoi genitori. Il rischio che riceva una delusione è quasi certo.

La storia tra Alfredo e Clara tra emozioni e sfide

Alfredo, il magazziniere generoso e un po' pasticcione, si innamora di Irene, una Venere ambiziosa e determinata. Due mondi opposti che riescono a incontrarsi.

Poi arriva Clara, l'esatto opposto di Irene. Si invaghisce di Perico, ma non ammette i suoi sentimenti. Con il passare del tempo, Alfredo si rende conto (complice un tradimento della fidanzata) di avere sempre avuto al suo fianco la ragazza perfetta: il suo nome è Clara. Quando è pronto a dichiararsi ecco che spunta Jerome, il belloccio francese che si mette con lei. L'amore vero però vince e Alfredo e Clara si promettono di non lasciarsi mai, almeno fino a quando Irene non capirà di essere ancora innamorata dell'ex fidanzato.