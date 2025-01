Martina lancia una frecciatina social a Gianmarco Steri per il suo debutto sul trono di Uomini e donne, dove ha scelto di rimettersi in gioco per cercare di dimenticare la cocente delusione sentimentale.

La stoccata dell'ex tronista non è passata inosservata tra i fan, compreso Lorenzo Pugnaloni, che sui social ha pubblicato la sua analisi, ammettendo di non comprendere il gesto di Martina, dato che in tv, a Verissimo, aveva ammesso di essere contenta per questo nuovo inizio di Gianmarco.

La frecciatina di Martina contro Gianmarco per il trono a Uomini e donne

L'ormai ex tronista del talk show, che ha scelto di chiudere il suo percorso con Ciro Solimeno, ha lanciato una stoccata a Gianmarco Steri, mettendo un like a un post in cui si ironizza sul fatto che "la non scelta di Uomini e donne" si sia subito ripresa nel momento in cui gli è stato offerto il trono, dopo che fino a pochi minuti prima si mostrava in lacrime.

Un like che non è passato inosservato tra i fan della trasmissione di Maria De Filippi, molti dei quali ipotizzano che Martina non abbia gradito la decisione di Gianmarco.

Immediato il commento di Lorenzo Pugnaloni, che, sui social, ha pubblicato la sua analisi, ammettendo di non comprendere il gesto dell'ex tronista nei confronti di Gianmarco.

Pugnaloni sulla frecciatina di Martina a Gianmarco: 'Prima diceva il contrario'

"Non comprendo il significato dietro. In televisione tutti amici e tutti che augurano il meglio, poi sui social il contrario", ha scritto Pugnaloni sui social.

"Eppure ha voluto sottolineare a Verissimo che aveva fatto bene ad accettare il trono, poi però questi gesti", ha aggiunto ancora l'esperto di gossip della trasmissione di Canale 5.

"Al posto di Martina anche a me avrebbe fatto effetto vedere un ragazzo che fino a due minuti prima piangeva per me, prendere e volare sul trono. Ma non che a Verissimo dici una cosa e poi con i social fai capire altro", ha proseguito ancora Pugnaloni senza risparmiarsi nei confronti di Martina, che da Silvia Toffanin ha ribadito di essere contenta della scelta fatta e del nuovo percorso che ha intrapreso con Ciro fuori dallo studio tv Mediaset.

Il tronista Gianmarco fa boom di pretendenti: 100 ragazze per lui in studio

Intanto, le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che il trono di Gianmarco è cominciato nel migliore dei modi.

Per lui sono arrivate 8.000 richieste da parte di ragazze interessate a conoscerlo. In studio, però, sono arrivate soltanto 100 pretendenti.

Tra queste, Gianmarco ha scelto di tenerne 10, con le quali ha avuto modo di fare uno speed date per conoscerle meglio.