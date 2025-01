Le anticipazioni di Mina Settembre annunciano eventi che muteranno gli equilibri tra i protagonisti. Negli episodi 7 e 8, che andranno in onda domenica 2 febbraio alle 21:30 su Rai 1, Mimmo scoprirà il segreto di Viola: è in contatto con la madre biologica. Tuttavia, Domenico Gambardella nasconderà la verità a sua moglie, che però verrà a sapere tutto in altro modo. Una volta venute a galla le menzogne di suo marito, Gelsomina non lo perdonerà.

Mimmo scopre il segreto di Viola

Nella serata di domenica 2 febbraio verrà finalmente a galla il segreto che Viola ha tenuto nascosto nell'ultimo periodo.

La ragazzina, infatti, è in contatto con la madre biologica e fa da baby-sitter alle sue due figlie, che sono anche le sue sorellastre. Mimmo scoprirà cosa nasconde Viola e, quando il ginecologo verrà a conoscenza della verità, ci sarà una lite furibonda tra i due. Tuttavia, Viola e Mimmo concorderanno di non raccontare nulla a Mina, ma il fardello che Domenico porterà dentro di sé sarà troppo grande e genererà conflitti con Viola.

Mina Settembre si infuria con Mimmo e non lo perdona

Nel frattempo, Mimmo troverà il coraggio di confessare a Mina il segreto che custodisce da un po', riguardante Viola. Purtroppo, i piani di Gambardella andranno in fumo poiché zia Rosa organizzerà all'ultimo minuto una cena.

Ci sarà un colpo di scena quando Gelsomina scoprirà la verità in modo traumatico. Le anticipazioni non chiariscono in che modo l'assistente sociale verrà a sapere che Viola è in contatto con sua madre biologica. La conseguenza di quanto saputo sarà grave: Mina Settembre non perdonerà suo marito Mimmo per averle taciuto la verità.

Intanto, durante la serata ci sarà anche spazio per le vicende del consultorio, con il caso di due bambini che vivono in una casa-famiglia e che rischiano di essere separati. Fiore, invece, vivrà momenti difficili, ma un riavvicinamento inaspettato le farà tornare il sorriso. Jonathan, intanto, porterà a galla un problema in palestra, dove si è reso conto che qualcuno fa uso di sostanze dopanti.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Viola ha mentito a Mimmo

Nelle precedenti puntate di Mina Settembre andate in onda su Rai 1, Viola ha iniziato a fare da baby-sitter alle sue sorellastre, riuscendo ad avvicinare con una scusa la sua madre biologica, ignara che la ragazza sia sua figlia. Viola ha anche continuato a mentire a Mina e Domenico riguardo le sue uscite. Nel frattempo, Mimmo ha fatto una sorpresa a Viola all'uscita da scuola, ma la ragazzina ha inventato una scusa per non andare a fare un giro con lui. Fiore, invece, ha scoperto che il suo ex fidanzato ha una nuova compagna e ha provato a farlo ingelosire avvicinandosi a Jonathan.