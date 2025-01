Si erano lasciati in occasione di Temptation Island ma poco dopo, nella casa del Grande Fratello, si erano riappacificati tornando insieme: loro sono Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che adesso però, stando a quanto confermato da lei stessa in un'intervista rilasciata a Libero, si sarebbero (di nuovo) lasciati.

"L'ho lasciato io" ha confermato Vatiero, deludendo in tal modo i fan che per i due speravano in un futuro di coppia solido e duraturo.

La reazione di Perla Vatiero al nuovo amore di Mirko: 'Non è una sorpresa per me'

"È stato un periodo molto intenso della mia vita, pieno di emozioni e adrenalina.

Ho messo in gioco me stessa, il mio carattere, mi sono auto analizzata con l’intento di migliorarmi; in più, c’era in ballo una parte complicata della mia vita, c’era in gioco la mia relazione che durava da cinque anni" ha dichiarato Vatiero [VIDEO] parlando dell'esperienza vissuta al Grande Fratello l'anno scorso.

Li dove ha ritrovato il suo ex Mirko. Dopo un breve periodo trascorso insieme a seguito proprio del riavvicinamento avuto sotto i riflettori del reality, i due si sarebbero però di nuovo lasciati. A quanto pare Brunetti avrebbe anche una nuova compagna: "Non mi stupisce la cosa: sia per via del tempo che è passato che per la persona che in altre occasioni ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò.

Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro".

E ancora: "L’esperienza ha fatto sì che la consapevolezza di una storia finita prendesse piede dentro di me, proprio in quel percorso ho visto una persona che non riconoscevo. Il nostro sentimento ci ha guidati insieme all’uscita; poi, pochi mesi dopo, la nostra relazione si è spenta.

Arrivata al culmine, ho scelto io di lasciarlo, e ci tengo a sottolineare questo aspetto".

Vatiero: 'Oggi non ci sono storie vere al Grande Fratello, l'anima gemella la cercherò nel privato'

Ad un certo punto dell'intervista, Vatiero è stata interrogata circa gli ascolti flop che stanno caratterizzando l'attuale edizione del GF: "Sono rammaricata per il team di lavoro che ricordo con affetto ma sono convinta che il disinteresse sia dovuto all’assenza di storie e di persone vere che l’anno scorso, invece, hanno fatto la differenza".

Alla domanda se sia o meno alla ricerca di una storia, l'ex vincitrice del GF ha risposto di si precisando però che non accetterebbe il ruolo di tronista a Uomini e donne: "Sono pronta a rimettermi in gioco ma non sto cercando nessuno. Un’esperienza a livello sentimentale così forte emotivamente parlando non la rifarei, il mio prossimo amore vorrei viverlo nella naturalezza e lontana dai riflettori".

Il triangolo andato in scena al GF

Come accennato, Perla Vatiero ha vinto la scorsa edizione del GF. Nella casa ha ritrovato il suo ex Mirko Brunetti e dopo un periodo di 'studio' i due hanno iniziato a riavvicinarsi. Nel frattempo però, Brunetti aveva intrecciato fuori una nuova relazione con Greta Rossetti, anche lei ex partecipante di Temptation Island, che vedendo ciò che stava accadendo nella casa decise di troncare la relazione in diretta tv.

Poco dopo Alfonso Signorini le propose di diventare una concorrente del reality: col suo ingresso nella casa si è creato un triangolo tra lei, Perla e Mirko che ha tenuto banco per diversi mesi. Dopo l'uscita di lui, Perla e Greta sono anche diventate amiche. Una volta terminato il programma, Vatiero ha ritrovato Brunetti decidendo di dargli una nuova chance. L'epilogo è arrivato pochi mesi fa.