Kemal sarà salvo nonostante lo sparo da parte di Nihan nella puntata di Endless Love di venerdì 31 gennaio. Le anticipazioni rivelano che il giubbotto antiproiettili manderà in fumo il piano di Emir che sarà costretto a scappare nonostante l'intervento della polizia. Emir sarà ferito ad una spalla ma non andrà in ospedale per evitare l'arresto. Di lui si occuperà Baran che lo curerà nel nuovo nascondiglio. Nel frattempo, Hakan suggerirà a Kemal di lasciare il Paese con Kemal e Deniz.

La polizia a un passo di Emir

Dopo aver teso una trappola al suo nemico, Emir costringerà Nihan a premere il grilletto contro Kemal.

La donna esiterà, ma alla fine non avrà altra scelta e farà fuoco, ma le cose non andranno secondo i piani di Kozcuoğlu. Si scoprirà, infatti, che Kemal ha indossato un giubbotto antiproiettili e la sua vita sarà salva nonostante tutto. Quando Emir vedrà il suo nemico alzarsi all'improvviso sarà colto di sorpresa e non potrà fare nulla per rimediare. Kemal prenderà Deniz e fuggirà con Nihan, mentre la polizia sarà fuori e intimerà ad Emir di arrendersi. Baran interverrà a favore del suo capo e lo aiuterà a scappare da retro, coprendogli le spalle durante la sparatoria in corso. Emir riuscirà a farla franca, ma sarà ferito ad una spalla. Baran suggerirà a Kozcuoğlu di recarsi in ospedale, ma lui non avrà intenzione di mollare.

"Non andrò in prigione, finiremo quello che abbiamo iniziato"; dirà Emir. Baran si occuperà di lui e proverà a curare la sua ferita nel nascondiglio in cui si sono rifugiati.

La ferita di Emir e la fedeltà di Baran

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Hakan andrà a dare la brutta notizia a Kemal: Emir è fuggito ancora.

Soydere sarà furioso e preoccupato per quello che accadrà e Hakan avrà una soluzione. Il poliziotto suggerirà a Kemal di lasciare in fretta il paese con Nihan e Deniz. Hakan assicurerà che è già pronta una casa segreta in cui Kemal e la sua famiglia potranno restare fino alla cattura di Emir. Quando i Soydere torneranno a casa, Kemal farà addormentare la piccola Deniz raccontandole la storia di lui e sua madre.

Nihan lo aspetterà in camera da letto e parlerà con Kemal sul da farsi. Entrambi saranno d'accordo sul seguire il consiglio di Hakan e si prepareranno a partire, sperando che Emir venga arrestato al più presto.

L'ultimo piano di vendetta di Emir

Nelle puntate precedenti, Emir ha messo in atto il suo ultimo piano di vendetta, facendo credere a tutti di essere fuggito all'estero. Kozcuoğlu ha approfittato di un'uscita di Kemal e Nihan per introdursi in casa Soydere e rapire Zeynep e Deniz. La bambina e sua zia sono state portate in un posto a due passi dalla casa di Kemal, mentre la polizia si è messa sulle sue tracce. Emir ha telefonato a Kemal chiedendogli di scegliere la prima vittima e ha immobilizzato Zeynep a letto.

Dopo aver acceso una candela, Emir ha avviato una videochiamata con Kemal dicendogli che aveva appena mezz'ora per trovare sua sorella e salvarla dalle fiamme che di lì a poco si sarebbero alzate. Per pochi secondi, Kemal e Hakan sono riusciti a salvare la vita alla donna, mentre Emir è scappato con Deniz, pronto alla seconda fase del piano.