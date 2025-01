Nella puntata della soap tv Tradimento in onda in prima serata domenica 19 gennaio 2025 Guzide si sentirà tradita dalla figlia Oylum e deciderà di allontanarla dalla sua vita, così come farà anche Tolga. La giovane sarà disperata, mentre la madre continuerà a cercare di rintracciare Ozan, dopo aver ricevuto la videochiamata in cui lui le chiede aiuto. Yesim invece, verrà ricattata da un misterioso interlocutore.

Guzide trova Oylum a casa di Yesim e si sente tradita

La trama del 19 gennaio riprenderà dal momento in cui Guzide riceverà una breve videochiamata di Ozan in cui il figlio le dirà di essere stato aggredito da Kaan, ma di non sapere dove si trova.

Guzide sarà in preda al panico e cercherà di contattare il marito Tarik per avvisarlo, ma l'uomo non sarà raggiungibile. La giudice deciderà di andare a cercare Tarik a casa di Yesim e con sua grande sorpresa, si troverà dinnanzi a una scena inaspettata. Vedrà infatti la figlia Oylum seduta a tavola con in braccio la piccola Oyku. Guzide si sentirà tradita dalla figlia visto quanto fatto per lei nelle ultime settimane. La giudice non riuscirà ad accettare che Oylum abbia scelto di frequentare la nuova famiglia del padre. La ragazza chiederà perdono alla madre, ma Guzide non sembrerà voler sentire ragioni e si allontanerà dalla figlia.

Oylum viene allontanata anche da Tolga: anticipazioni del 19 gennaio

Oylum soffrirà molto per aver perso la fiducia della madre ma non solo. Nemmeno Tolga vorrà più avere nulla a che dare con lei e Oylum morirà di gelosia quando scoprirà che il giovane ha un appuntamento con una ragazza in un locale. Le anticipazioni rivelano inoltre che Guzide comincerà a pensare che la soluzione migliore sia concedere il divorzio a Tarik.

Ovviamente Yesim sarà felicissima e non vedrà l'ora di sposare Tarik. Quest'ultimo però, non sembrerà della sua stessa idea. Poco dopo Yesim riceverà uno strano messaggio sul telefono. Si tratta di un ricatto, visto che l'interlocutore le invierà in video in cui la si vede organizzare un finto scippo grazie a un complice. Il mittente del video le chiederà del denaro in cambio del suo silenzio.

Tradimento in onda anche il sabato pomeriggio dal 25/01

La serie tv con protagonista Vahide Percin nel ruolo di Guzide, dal prossimo 25 gennaio andrà in onda anche il sabato pomeriggio, prendendo il posto di Endless Love. Le vicende di Nihan e Kemal infatti, da tale data, andranno in onda in daytime solo dal lunedì al venerdì e questo accadrà sino alla sua conclusione prevista per i primi di febbraio.

Tradimento dunque, da fine gennaio, avrà un doppio appuntamento settimanale: quello del sabato pomeriggio e quello della domenica in prima serata.