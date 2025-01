Nelle prossime puntate di Tradimento, Burcu sarà disposta a vendere Yeşim a Güzide in cambio di un aumento della somma degli alimenti. Agirà così perché il suo ex marito, Vedat, la minaccerà dicendole che le porterà via tutto. Per questo motivo, Burcu si presenterà da Güzide con i video che provano tutti i giochetti di Yeşim ai danni di Güzide, ma anche di Tarik. Davanti a queste prove, Güzide le chiederà di inviarle tutto e si occuperà lei dell'aumento degli alimenti.

Burcu è un'amica falsa e manipolatrice

Durante le puntate di Tradimento, si nota chiaramente che Burcu non è proprio un'amica fedele nei confronti di Yeşim.

Quest'ultima crederà che le stia accanto mentre affronta i problemi derivanti dalla crisi con Tarik, invece Burcu fa tutto o per estorcerle soldi e per racimolare delle prove che, in futuro, possano aiutarla a risolvere la complicata situazione riguardante l'affidamento di suo figlio Emre.

C'è la mano di Burcu in tutte le malefatte commesse da Yeşim, come il finto scippo organizzato per impietosire Tarik e farlo tornare da lei. Poi ci sono quelle volte in cui Yeşim è caduta nella trappola di Burcu senza accorgersene, come quando le ha estorto dei soldi minacciandola in anonimo.

Burcu gioca la sua carta con le prove che possono incastrare Yeşim

Le cose inizieranno a cambiare quando Vedat, l'ex marito di Burcu, la minaccerà, dicendole che le porterà via Emre e che la lascerà senza una lira.

Burcu penserà che sia arrivato il momento di agire e di usare tutte le prove che ha raccolto su Yeşim per farle vedere a Güzide.

Si presenterà in tribunale nel suo ufficio e, con il telefono alla mano, le farà vedere un video. Ha ripreso Yeşim e Tarik di nascosto, in un momento in cui quest'ultimo diceva che Güzide, con il divorzio, avrebbe ottenuto solamente un millesimo di tutto quello che possiede.

Burcu tradisce Yeşim: un patto segreto con Güzide in cambio di un aumento degli alimenti

Güzide guarderà i video con interesse, ma sarà titubante: "Non è possibile che tu sia venuta qui senza ottenere alcun tipo di beneficio". Infatti sarà proprio così, perché Burcu le chiederà di aumentare i suoi alimenti in cambio di tutti i video che possiede.

Güzide, sarà un po' titubante, perché alla fine si tratta di corruzione, ma alla fine dirà a Burcu di inviarle tutto ciò.

Burcu invierà a Güzide tutto il materiale che possiede sul cellulare e Güzide penserà bene come usarlo. Burcu sembrerà chiedere a Güzide una prova del fatto che mantenga la promessa sulla concessione degli alimenti. "Ti sembro una che non mantiene le promesse?", dirà Güzide arrabbiata, fino a quando Burcu andrà via.

Tornerà nell'appartamento in cui vive accanto a Yeşim e, guardando la porta, dirà: "Mi dispiace Yeşim, ti ho appena venduta a Güzide, ma in cambio otterrò un mucchio di soldi".