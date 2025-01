Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga racconterà il suo passato a Ozan. In particolare, gli parlerà della morte di sua madre. La donna è morta a causa di un incidente con uno yacht quando Tolga aveva solo un anno e mezzo.

Tolga, il legame speciale con Güzide e l'amore per Oylum

Del personaggio di Tolga non si sa molto. È un imprenditore molto abile, è figlio di Oltan e nutre un amore profondo per Oylum, ma anche per la sua famiglia, soprattutto per Güzide. Rivede in lei quella madre che non ha mai avuto, la sente molto protettiva e materna nei suoi confronti.

Per far capire quanto Tolga tenga a Güzide, è stato uno dei primi a precipitarsi da lei ad Ankara quando è stata arrestata per aver dato del corrotto al giudice che si occupava del processo di Oylum. Cosa che aveva fatto anche un po' ingelosire la ragazza, che non sembrava disposta a condividere sua madre con Tolga, salvo poi ricredersi.

Tolga mette Oylum di fronte a un ultimatum: confessare la verità a Güzide o perdere il suo amore

Per questo motivo, Tolga vorrebbe che Oylum dice alla madre la verità sull'espulsione all'università. Non sembrerà disposto a cambiare idea su questa cosa, al punto che Tolga deciderà di lasciarla, a meno che Oylum non decida di farsi coraggio e di rivelare a Güzide quando accaduto.

Oylum gli prometterà che lo farà, ma, prima di ciò, accadrà l'impensabile. Durante l'ennesimo scontro con Güzide, Yeşim le rivelerà che Oylum è stata espulsa dall'università. Non è stato Tarik a dirglielo, la donna ha sentito di nascosto una conversazione tra gli assistenti dello studio del suo compagno.

La reazione di Güzide sarà furente e senza la minima remora, caccerà Oylum non solo dalla sua casa, ma anche dalla sua vita.

Oylum trova rifugio da Selin, mentre Tolga e Ozan parlano del passato

A Oylum non resterà che andare a vivere a casa dell'amica Selin, e Tolga e Ozan raggiungeranno entrambe per dare a Oylum tutto il conforto necessario. Nel momento in cui Oylum starà un po' da sola in camera con la sua amica, Ozan e Tolga avranno una conversazione in salotto.

"Tolga, mi dispiace che sei stato coinvolto nei nostri drammi familiari", dirà Ozan, ma Tolga sarà contento di dare una mano a Oylum. "Sai che sei molto fortunato ad avere un padre come Oltan", gli dirà Ozan e Tolga esternerà lo stesso parere su Güzide. "Tua madre è diversa, sarà che ho sempre avuto questo vuoto che non sono riuscito a colmare", dirà Tolga facendo riferimento alla morte di sua madre".

Ozan gli chiederà se vuole raccontargli come e quando è morta sua madre: "Avevo circa un anno e mezzo, ovviamente non mi ricordo niente di lei, non so nemmeno se le assomiglio. È morta in un incidente con lo yacht". Ozan resterà un po' turbato quando sentirà che la madre di Tolga è morta su uno yacht, forse perché lo collegherà al fatto che Oltan, attualmente, vive su uno yacht.