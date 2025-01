Le puntate di Tradimento in onda dal 1° all'8 febbraio saranno ricche di colpi di scena. Guzide avrà un incidente e, mentre lotterà per sopravvivere, al suo fianco ci saranno i figli, ma anche Tarik, che scatenerà la gelosia di Yesim correndo al capezzale della moglie.

Tarik geloso di Sezai

Ümit chiederà un prestito a Tarik per il suo laboratorio di cosmetica, ma Yesim lo bloccherà e farà una coppia delle chiavi della casa di Tarik e Guzide. Intanto, Sevgi, la finta infermiera che ha mentito a Oylum sulla madre, esigerà da Yesim il suo denaro. Sezai e Oylum decidono di investigare sull'infermiera presente la sera della presunta aggressione e scoprono che qualcuno ha rubato la sua identità, Guzide scoprirà che Yesim non è scappata, ma si è nascosta a casa di Burcu per far preoccupare Tarik e ottenere di più dall'uomo.

Yesim sarà costretta a confessare la verità, ma Tarik la perdonerà, decidendo di preparare un nuovo documento per il divorzio, che sembrerà vantaggioso per Guzide, ma Tarik confesserà a Yesim di avere del capitale non dichiarato di cui nessuno è a conoscenza.

Recatosi a casa di Guzide, Tarik troverà Sezai e inveirà contro di lui accecato dalla gelosia. Guzide lo caccerà senza firmare i nuovi documenti e si imporrà come unico obiettivo quello di rovinarlo.

Oylum deve rimandare il viaggio

Oylum si preparerà a partire per New York senza dire niente del suo viaggio, ma, mentre sarà con Tolga in auto per andare in aeroporto, avrà dei dolori alla mano, fino a perderne la sensibilità. Tolga la porterà in ospedale e qui la ragazza scoprirà che si è rotta una vertebra cervicale la sera in cui ha difeso una ragazza da un'aggressione.

Il suo viaggio dovrà essere rimandato, visto che non potrà ballare per un po' di tempo. Anche Ozan non vivrà bei momenti: in ufficio subirà con i suoi colleghi un'aggressione armata.

Oylum deciderà di confessare tutta la verità alla madre, ma, quando la contatterà, a rispondere al telefono sarà un'infermiera che le comunicherà che Guzide ha avuto un incidente.

Giunta in ospedale, la ragazza informerà amici e parenti. Yesim si ingelosirà nel vedere Tarik correre in ospedale. Burcu la convincerà ad andare, ma, giunta sul posto, Ozan la caccerà via in malo modo, accusando sia lei che il padre dei problemi della sua famiglia. Burcu cercherà di convincere Yesim a contattare una medium per risolvere la questione.

Mentre Oylum pregherà che la madre si riprenda, Lara verrà trovata da Oltan nella sua barca. Dopo aver scoperto che Kaan l'ha mandata per farsi dire dove si trovi la sua auto, la manderà via, avvertendo Kaan di non farsi più rivedere.

Se Sezai farà visita a Guzide lasciandole poesie sotto il cuscino, Tarik chiederà a Yesim di vedere con lui una casa in costruzione da acquistare. La felicità di Yesim avrà breve durata, visto che Tarik la lascerà da sola per correre da Guzide, che si risveglierà dal coma. Amareggiata, Yesim tornerà a casa e deciderà di seguire il consiglio dell'amica contattando una medium. Nel frattempo, Burcu farà una copia del mazzo di chiavi di casa di Yesim. Infine, Oltan chiederà a Ozan di diventare il supervisore dei suoi cantieri.

Nuova collocazione nel palinsesto per Tradimento

Tanti gli appuntamenti da ricordare con Tradimento. Come avvenuto già la scorsa settimana, andrà in onda sabato 1° febbraio dalle 15:10 alle 16:30 dopo Beautiful e prima di Verissimo. Successivamente, verranno trasmessi nuovi episodi in prime time domenica 2 febbraio. La vera novità riguarderà il palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire da mercoledì 5 febbraio.

Tradimento prenderà il posto di Endless Love e andrà in onda tutti i pomeriggi alle 14.10. Le avventure di Nihan e Kemal giungeranno a termine martedì 4 febbraio con un appuntamento speciale in prima serata. Insomma, Mediaset spera che la collocazione che tanto ha portato bene a Terra Amara ed Endless Love sia di buono auspicio anche per Tradimento.