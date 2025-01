Le anticipazioni di Tradimento di domenica 5 gennaio rivelano che Oylum, dopo essere stata scagionata, si confronterà con Tarik, finendo per riappacificarsi con lui. Tarik scoprirà che la figlia non ha mai studiato ad Amsterdam.

Lara e Kaan vogliono incastrare Ozan

Davut ammetterà che Tim voleva far ricadere su Oylum la colpa della morte del ciclista e la madre del ragazzo, Nuran, lo ha ricattato per mentire sull'accaduto per poter mantenere il suo lavoro. Oylum così verrà scagionata. La giovane metterà Tolga al corrente degli ultimi sviluppi e questi andrà subito ad Ankara, dopo aver scoperto che Guzide è in carcere.

In contemporanea, la famiglia dell'uomo morto confesserà a un giornalista di aver ricevuto pressioni dalla famiglia di Tim per incolpare Oylum dell'incidente.

Lara e Kaan si metteranno d'accordo per incastrare Ozan. Invece, Sezai e Tarik cercheranno le prove per dimostrare che Ismet ha preso dei soldi dalla famiglia di Tim. In carcere, Guzide avrà un trattamento benevolo sia da parte delle guardie che del giudice. La famiglia di Guzide cenerà al ristorante per poi recarsi a dormire da Selin, in assenza di camere disponibili in albergo.

Mentre Nazan e Umit andranno a salutare Guzide, Oylum e Tarik saranno in casa da soli e potranno avere un confronto sincero. Tarik scoprirà che la figlia non è mai stata a studiare ad Amsterdam, ma, allo stesso tempo, potrà confessare le sue fragilità.

Alla fine, i due potranno riappacificarsi.

Tolga confessa il suo amore a Oylum

Ozan proverà a rubare l'auto di Kaan per portarla a Lara, ma verrà fermato dalle guardie che sorvegliavano il cantiere in cui il mezzo era nascosto. Le guardie chiameranno Oltan, proprietario del magazzino, e Ozan gli farà notare l'esistenza di una stanza in cui Kaan potrebbe essere morto.

Tolga confesserà a Oylum di amarla, ma lei cercherà di allontanarlo. Successivamente, Umit rivelerà alla nipote l'esistenza del video in cui la famiglia dell'uomo morto nell'incidente ha confessato di essere stata obbligata a mentire. Frattanto, Oltan si unirà alle ricerche di Sezai e Tarik per dimostrare che Ismet è corrotto.

Successivamente, queste prove verranno portate al cospetto di Tuncay. Intanto, Burcu e Yesim si organizzeranno per far tornare Tarik a casa.

Ascolti della quinta puntata

La puntata del 29 dicembre, la quinta relativa alla prima stagione di Tradimento, ha visto un testa a testa con la proposta di Rai 1. Infatti, se la serie turca si è attestata a un 14% di share con più di 2 milioni di spettatori, il film Uno sguardo dal cielo ha ottenuto il 14.2% di share.