Nelle prossime puntate di Tradimento, Yeşim farà vivere a Tarik ore di disperazione, facendogli credere di essere fuggita con la piccola Öykü. In realtà, la donna è solamente nascosta a casa di Burcu e metterà in atto questa messainscena per far sentire in colpa Tarik, dopo che, per l'ennesima volta, le ha detto di essere una bugiarda e l'ha accusata di orchestrare piani solo per calunniare Güzide.

Il rapporto tra Yeşim e Tarik si incrina

Il rapporto tra Yeşim e Tarik si incrinerà ulteriormente quando quest'ultimo scoprirà che la compagna gli ha nuovamente mentito, orchestrando uno dei suoi piani per calunniare Güzide.

Sarà Oylum ad andare dal padre e a raccontargli che Yeşim ha pagato una donna per fingersi infermiera e far credere a Oylum, quando si trovava in ospedale a causa dell'aggressione, che la madre avesse trattato male Yeşim.

Oylum lo scoprirà grazie a Sezai, che le confermerà che la madre quel giorno non ha fatto nulla, anzi, è stata Yeşim a impedire a Güzide di entrare nella stanza di Oylum per vederla, facendole credere che fosse volontà della figlia. Oylum non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere, anche perché in quel momento si trovava in stato di incoscienza.

Tarik in crisi: Yeşim fugge con la figlia dopo lo scontro

Tarik affronterà Yeşim e la accuserà di essere una bugiarda, sta facendo di tutto solo per calunniare la moglie e i figli.

Yeşim piangerà disperata, negando di essere coinvolta nella vicenda. Tarik si confronterà con Oltan, che gli suggerirà di fare pace con Yeşim e di non dare troppa importanza a ciò che gli ha raccontato Oylum, potrebbe anche essersi sbagliata sul conto di Yeşim.

Tarik si sentirà in colpa e tornerà da Yeşim con un mazzo di fiori per chiederle scusa.

Tuttavia, troverà la casa e una lettera indirizzata a lui, in cui Yeşim gli dice di essere scappata con la loro figlia perché non sopporta che Tarik la consideri sempre una bugiarda.

Yeşim si nasconde da Burcu

Tarik si dispererà e farà qualsiasi cosa per ritrovare Yeşim e la piccola Öykü. Preso dalla disperazione, un giorno andrà a casa di Yeşim e, annusando una sua pashmina, inizierà a piangere disperatamente.

L'inquadratura, però, si sposterà sul tavolo del salotto, dove ci sarà nascosto un baby monitor. Dove arriverà il segnale? A casa di Burcu, perché Yeşim non è affatto fuggita, è nascosta a casa dell'amica. "Lo senti? Sta piangendo disperato", dirà Yeşim piuttosto soddisfatta a Burcu, raccontandole che Oylum ha scoperto del piano con l'infermiera e che ha subito raccontato la cosa al padre. Chissà quale sarà il prossimo piano della donna, sicuramente comprenderà una vendetta anche nei confronti di Oylum.