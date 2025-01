Il 17 gennaio Michele Longobardi è tornato al centro dell'attenzione per le pungenti critiche che gli hanno rivolto le sue tre ex corteggiatrici di Uomini e donne. Infatti Amal, Veronica e Mary hanno fatto una diretta su Instagram e hanno svelato dei retroscena su quello che sarebbe successo dopo l'ultima puntata alla quale hanno partecipato. L'ex tronista, nel frattempo, è apparso in una storia di Mario Cusitore: i due sono andati a ballare anche insieme a Daniele Paudice.

Le stoccate in live sui social network

Sono passati pochi giorni da quando è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Michele è stato smascherato da Alessandra Fumagalli e da alcune corteggiatrici con le quali si è scritto durante il suo percorso.

Venerdì 17 gennaio Amal, Veronica e Mary hanno fatto una diretta su Instagram e hanno parlato di Longobardi, delle brutte figure che avrebbe fatto in tv e di come si sarebbe comportato dopo l'addio al trono.

Stando a quello che hanno raccontato le ragazze, l'ormai ex tronista non si sarebbe rassegnato subito di fronte al "no" di Amal, anzi l'avrebbe raggiunta nella sua città per cercare di convincerla a dargli un'ultima chance.

"Si è fatto otto ore di macchina per venire a portarmi delle rose. Sostiene di essere follemente innamorato di me, mi sembra tutto too much", ha detto la giovane in live con le ex "rivali" in amore.

Anche Veronica ha avuto da ridire su Michele e sui commenti poco carini che avrebbe fatto sul suo aspetto fisico: "Che schifo giudicare il corpo di una donna che era lì per te".

La reazione dell'ex tronista

A poche ore dalla fine della diretta in cui le sue ex corteggiatici l'hanno aspramente criticato, Michele è apparso in una storia Instagram di un cavaliere del parterre. Mario Cusitore infatti ha postato un breve video in cui compaiono sia Longobardi che Daniele Paudice, entrambi ex tronisti di Uomini e donne.

"Con i miei protetti, li porterò sulla strada giusta", ha scritto Cusitore accanto a questo filmato che è stato registrato all'interno della discoteca dove tutti e tre stavano trascorrendo il venerdì sera.

Le novità nel cast del trono Classico

Nelle ultime settimane il cast di Uomini e donne è cambiato un bel po'.

In poco tempo Alessio, Michele e Martina hanno lasciato il programma, ma per motivi diversi: i primi due hanno abbandonato il trono per mancanza di corteggiatrici, la 26enne di Roma ha fatto la sua scelta ed è andata via in coppia con Ciro.

Nelle registrazione che si sono svolte nei giorni scorsi, inoltre, sono stati presentati due nuovi tronisti: Gianmarco Steri e Tina Cipollari. Il ragazzo ha accettato di rimettersi in gioco subito dopo il "no" di Martina, mentre l'opinionista ha già cominciato a conoscere i suoi pretendenti nella speranza di trovare il principe azzurro.