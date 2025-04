Giovanni Siciliano è uno dei cavalieri più chiacchierati di Uomini e donne.

Il 44enne è spesso stato oggetto di critiche sia dentro che fuori il dating show di Maria De Filippi, soprattutto a causa delle sue scelte familiari.

Giovanni è infatti padre di 4 figli avuti da tre donne diverse e questo ha portato molti utenti ad attaccarlo sui social.

Lui in tutta risposta ha rivendicato con fermezza le sue decisioni.

Chi è il cavaliere Giovanni di Uomini e donne: ha 4 figli da 3 madri diverse

Giovanni Siciliano è uno dei protagonisti di questa stagione del Trono Over.

Il cavaliere è spesso al centro delle polemiche in studio a causa delle sue frequentazioni, rapporti che, sino ad ora, si sono tutti conclusi con un nulla di fatto. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello con la dama Luana, anch'esso naufragato.

Giovanni è un imprenditore e un agente immobiliare. Ha scelto di partecipare a Uomini e donne per trovare una donna intraprendente ma allo stesso tempo dolce. L'uomo ha spesso parlato dei suoi figli ma solo di recente si è scoperto che è padre di 4 bambini avuti da tre donne diverse.

È stato lui stesso a confessarlo, rispondendo ad una delle tante domande poste dai suoi follower su TikTok. Giovanni ha poi specificato che il primogenito ha 20 anni e che è nato dal suo primo matrimonio.

Melissa di 6 anni e Michele di 4 sono invece nati dal secondo matrimonio, mentre l'ultimogenito Nathan è nato un anno fa da una donna con cui ha avuto una convivenza.

Giovanni Siciliano replica alle critiche: 'Lo rifarei altre cento volte'

Il cavaliere cerca in tutti i modi di mantenere un legame tra tutti i suoi figli nonostante abbiano madri diverse.

Parte degli utenti social lo hanno però criticato per queste sue scelte di vita: "Con 3 bambini piccoli e uno di solo un anno va a Uomini e donne", "I figli dovrebbero essere la priorità, per trovare una buona compagna non c'è bisogno di andare a Uomini e Donne", "Ma io resto senza parole per lui e per quelle che in puntata gli vanno dietro", "I bambini hanno bisogno di una famiglia" si legge ad esempio nei commenti ad uno degli ultimi video postati da Siciliano su TikTok.

Il cavaliere ha però rivendicato con fermezza le sue scelte: "Lo rifarei altre cento volte. Servono amore e rispetto". Quel che è certo è che la donna che gli rapirà il cuore a Uomini e Donne dovrà tenere conto della sua particolare situazione familiare.

Uomini e donne non va in onda il 21 e il 25 aprile

Lunedì 21 aprile Uomini e donne si prenderà una pausa in occasione del giorno di Pasquetta, per poi tornare regolarmente in onda il giorno successivo.

Il dating si fermerà anche il 25 aprile, giornata dedicata alla Festa della Liberazione.

In entrambe le date, Uomini e donne verrà sostituito da film o dalle repliche della serie Tv con Vanessa Incontrada 'Tutto quello che ho'.