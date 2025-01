Proseguono le anticipazioni settimanali di Un posto al sole concentrandosi su ciò che accadrà nelle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio. Samuel, spinto da Nunzio deciderà di dimenticare Micaela preparandosi per conoscere una ragazza dell'App di incontri. Manuela, invece, sarà delusa quando verrà respinta per l'ennesima volta da Niko.

Viola turbata dall'aggressività di Damiano

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio prendono il via dall'arresto da parte di Damiano dei malfattori che hanno aggredito Viola.

Quest'ultima però resterà molto turbata nel vedere il video dell'arresto postato da uno sconosciuto sui social in cui si mette in evidenza l'aggressività del poliziotto. Mentre Manuel e Antonio vedranno Damiano come un eroe, facendosi suggestionare troppo dall'accaduto, Viola esprimerà alla madre Ornella le sue perplessità.

Intanto, Damiano verrà sospeso dal servizio in strada per essere stato troppo veemente durante l'arresto del criminale e non sentendosi appoggiato da Viola finirà per litigare con lei. Viola si renderà, però, conto di non essere stata capita da compagno e si scuserà con lui. Tra Damiano e Viola tornerà il sereno

Giulia cercherà di far riappacificare Renato e Jimmy dopo i recenti dissapori.

Nonno e nipote, alla fine troveranno un punto di incontro.

Serena inviterà Manuela a non darsi per vinta e a continuare a credere in un futuro per lei e Niko se veramente è ancora innamorata di lui. L'opportunità per poter stare di nuovo vicina al giovane avvocato si presenterà in occasione della pagella del primo quadrimestre di Jimmy.

Niko e Manuela saranno molto complici. Ma la batosta sarà dietro l'angolo per Manuela: Niko non asseconderà ciò che prova per la gemella e finirà per respingerla ferendola di nuovo.

Marina e Roberto sotto pressione a lavoro

Dopo la brutta figura con Serena, Samuel, incoraggiato da Nunzio, deciderà di voltare pagina e per dimenticare Micaela deciderà di dare un appuntamento ad una ragazza conosciuta sull'App di incontri.

Ma qualcosa, o meglio qualcuno, potrebbe interferire con i suoi piani

Mentre Silvia convincerà Mariella a lasciarsi andare con Mimmo, Guido egoisticamente penserà alla sua relazione con Claudia senza notare l'angoscia che attanaglia Michele e la cugina per i problemi di Rossella.

La notizia dell'incidente ai Caraibi dello yacht si diffonderà velocemente insinuando che una parte della colpa sia imputabile ai Cantieri. Ciò porterà Marina e Roberto a scontrarsi con Alberto mettendo la coppia ancor più sotto pressione. E mentre Alice spingerà per restare a Napoli e ne discuterà con la madre Elena, arrivata a Napoli, Roberto e Marina dovranno fronteggiare i problemi di lavoro che si faranno sempre più pressanti.

Infine, Pino e Rosa si incontreranno per caso e tra di loro si farà sentire di nuovo forte la complicità.

Cosa succederà tra Viola e Damiano?

Sebbene la lite tra Damiano e Viola si risolverà nel migliore dei modi per la coppia, non è escluso che questa crepa possa permettere a Eugenio di rientrare di nuovo in punta di piedi nella vita dell'ex moglie. Dopo averle dichiarato il suo amore nonostante la rottura, Eugenio si è riavvicinato molto a Bruni.

Si può ipotizzare che tra il poliziotto e la professoressa questo sia solo il primo dissapore di coppia, e non è escluso che nuovi capovolgimenti sentimentali possano interessare Viola. Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate.