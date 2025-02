Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi colpi di scena per la famiglia Yenersoy. Nella puntata in onda domenica 9 febbraio alle 21:30 su Canale 5, Tarik porterà via la piccola Oyku, lasciando Yesim disperata. Quest'ultima, disperata per la scomparsa di sua figlia, sedurrà Oltan per rintracciarla. Nel frattempo, Oylum continuerà a mentire a sua madre Güzide sulla sua espulsione, portando Tolga a lasciarla.

Tarik porta via Oyku, Yesim disperata

Stanco delle azioni sconsiderate della sua compagna Yesim, Tarik prenderà una decisione drastica: porterà via la piccola Oyku.

Yesim sarà sconvolta quando scoprirà di non avere più la sua bambina e sarà talmente disperata per l'accaduto da rivolgersi prima a Burcu e, in seguito, a Oltan. Non finirà qui, perché Yesim arriverà a sedurre Oltan pur di trovare sua figlia. Ci sarà un colpo di scena quando Ozan, andando sulla barca di Oltan, riconoscerà le scarpe di Yesim. Il ragazzo correrà a rivelare a suo padre che la fidanzata lo tradisce, ma l'avvocato non crederà alle sue parole. Intanto, a casa Yenersoy saranno in corso i festeggiamenti per la guarigione di Guzide, uscita dall'ospedale dopo un incidente.

Tolga lascia Oylum a causa delle sue continue menzogne

Ozan, Tolga e Oylum si occuperanno di organizzare una cena per festeggiare Guzide.

La minore degli Yenersoy riterrà giunto il momento di rivelare a sua madre di essere stata espulsa dall'università e di non aver mai avuto intenzione di andare ad Amsterdam. Purtroppo, all'ultimo momento, Oylum si tirerà indietro: le mancherà il coraggio per raccontare tutto. Tolga non la prenderà bene e, di fronte all'ennesima bugia della ragazza, lascerà Oylum di punto in bianco.

La figlia di Guzide continuerà a inseguire il suo sogno di diventare ballerina, partecipando a un'audizione il cui risultato la lascerà sconvolta: la giuria le dirà che non ha talento.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Yesim è scappata con Oyku

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Oylum ha scoperto che l'infermiera dell'ospedale che le ha parlato male di sua madre Guzide non lavora nella struttura sanitaria.

Grazie all'aiuto di Sezai, la giovane Yenersoy ha scoperto che la donna con cui ha parlato le ha teso una trappola e ha rivelato tutto a Tarik. Quando l'avvocato ha scoperto quanto accaduto, si è ricordato che Yesim ha fatto di tutto pur di presenziare all'appuntamento fissato con l'infermiera, scoprendo il suo coinvolgimento nel piano architettato per mettere in cattiva luce Guzide. Successivamente, Tarik ha affrontato la sua compagna, ma quest'ultima non l'ha presa bene e, rimasta sola in casa, ha fatto le valigie portando con sé anche Oyku.