Giovedì 13 marzo andrà in onda su Rai 1 la terza delle dieci puntate totali previste di "Che Dio ci aiuti 8".

Le anticipazioni del quinto e sesto episodio rivelano che Suor Costanza tornerà a Roma e annuncerà ad Azzurra che è stata scelta per una missione in Perù. La giovane religiosa sarà contenta di questa opportunità, ma non saprà se lasciare o meno la casa-famiglia.

Cristina invece mentirà a Fabio e presto capirà di dover essere sincera con lui, intanto Edoardo mostrerà un interesse per Olly.

Melody e Corrado si avvicinano

Il 13 marzo sarà trasmessa sulla prima rete nazionale la terza puntata dell'ottava stagione della fiction tv "Che Dio ci aiuti".

In base alle trame del quinto episodio dal titolo "La vita che vorrei", Lorenzo supporterà il figlio di un suo ex compagno di università. Intanto Suor Costanza giungerà a Roma [VIDEO] in quanto dovrà incontrare il Papa. L'anziana religiosa comunicherà a Suor Azzurra che è stata selezionata per una importante missione in Perù. La giovane Leonardi non saprà come comportarsi e sarà molto combattuta: da una parte infatti vorrà coltivare il suo sogno, ma dall'altra non se la sentirà di lasciare la Casa del Sorriso.

Nel frattempo la situazione per Cristina si complicherà, in quanto il suo insegnante Fabio le chiederà di potersi vedere di persona. La ragazza fino a quel momento ha detto tante bugie e quindi non saprà come comportarsi con lui.

Il rapporto tra Melody e Corrado invece si farà sempre più stretto.

Incomprensioni tra Azzurra e Lorenzo

Secondo le anticipazioni televisive del sesto episodio dal titolo "Madri", una bambina sarà coinvolta in una battaglia legale per la sua custodia. Inoltre non mancheranno le incomprensioni tra Azzurra e Lorenzo, il quale sarà convinto che la religiosa ha deciso di lasciare la casa-famiglia per intraprendere la missione in Perù.

Dal canto suo Suor Azzurra sarà certa che Riva voglia sostituirla. Questi equivoci li porteranno inizialmente a scontrarsi, ma poi a chiarirsi.

Nel frattempo Cristina uscirà insieme a Fabio, ma quando le menzogne della ragazza verranno fuori lei comprenderà che la sincerità è la base principale di ogni relazione. In tutto questo il giardiniere Edoardo mostrerà un certo interesse per Olly.

Riepilogo della puntata precedente

Negli episodi in onda il giovedì precedente, Azzurra ha effettuato delle spese non programmate per la casa-famiglia e Lorenzo ha manifestato tutta la sua contrarietà. Inoltre Pietro non ha detto al padre di non aver fatto il concorso nei carabinieri e ha iniziato a lavorare come barista.

Intanto Cristina invece dopo le iniziali perplessità ha accettato di seguire un corso di disegno ed è rimasta affascinata dal suo insegnante, mentre la voce incantevole di Melody è stata notata dall'avvocato Corrado.

Lo scorso giovedì la Serie TV Rai ha vinto la serata degli ascolti con oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori e uno share vicino al 21%.