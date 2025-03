C'è grande attesa per la puntata finale del Grande Fratello che proclamerà il vincitore di questa edizione. Nella diretta del 31 marzo, uno tra Zeudi, Helena, Lorenzo, Jessica, Mariavittoria e Chiara si aggiudicherà il montepremi di 100.000 euro e secondo il sondaggio lanciato dalla pagina X Gf Vip 11, la favorita alla vittoria sarebbe Zeudi Di Palma. Seconda posizione per Helena Prestes, mentre Lorenzo Spolverato deve accontentarsi del terzo gradino del podio.

Esito del sondaggio: Zeudi batte Helena e vince il Grande Fratello

L'attesa sta per finire e nella diretta del 31 marzo si conoscerà il nome del vincitore di questa edizione del Grande Fratello.

In lizza per la vittoria finale ci sono i quattro finalisti, Zeudi, Helena, Jessica e Lorenzo, a cui si aggiungerà una tra Chiara e Mariavittoria, attualmente al televoto per decretare la quinta finalista. I giochi ormai sono fatti e i vari fandom stanno cercando di spingere il proprio beniamino alla vittoria finale. I colpi di scena possono essere dietro l'angolo, visto che i televoti di queste ultime settimane hanno riservato in più di un'occasione delle vere sorprese, come l'eliminazione di Shaila nella semifinale. Per questo, i sondaggi presenti sul web vanno presi con le pinze. Quello presente sulla pagina social Gf Vip 11, a cui alle ore 10 del 31 marzo hanno partecipato 3.502 utenti, indica Zeudi come la vincitrice di questo Grande Fratello.

L'ex Miss Italia ottiene il 64% dei consensi, staccando di gran lunga la seconda classificata Helena Prestes che si ferma al 29%.

Lorenzo sul gradino più basso del podio

Dei risultati del sondaggio colpisce il dato relativo a Lorenzo Spolverato, che non va oltre il 5% delle preferenze. Un flop per il ragazzo che, durante tutto il suo percorso nel reality, non ha mai nascosto di puntare alla vittoria.

Se i dati del sondaggio venissero confermati anche dall'esito del televoto, Lorenzo dovrà accontentarsi del terzo posto. Pochissime possibilità di vittoria per Jessica con il 2% dei voti. Chiara e Mariavittoria non risultano classificate. Va comunque ricordato che sarà solo il pubblico da casa attraverso il televoto a decretare il vincitore.

Per arrivare alla proclamazione si passerà attraverso vari televoti flash, sino ad arrivare al duello finale che vedrà contrapposti due soli concorrenti.

Grande Fratello, anticipazioni del 31 marzo: Shaila rientra in casa

Nella diretta del 31 marzo, oltre a conoscere il nome del vincitore, si assisterà a un nuovo faccia a faccia tra Lorenzo e Shaila. Quest'ultima tornerà in casa per dire qualcosa al fidanzato. Non si sa cosa potrebbe succedere, visto che si mormora che Shaila voglia chiudere la relazione con Lorenzo.