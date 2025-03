Nel corso della 40^ puntata del Grande Fratello, c'è stato un botta e risposta tra Zeudi Di Palma e Giglio. Al termine della diretta, il parrucchiere si è sfogato con Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. In particolare, Giglioli ha lasciato intendere che l'ex Miss Italia sia la più stratega: "Le sue critiche non mi toccano affatto".

La versione di Giglio

"Zeudi ha trovato una persona che non le da quello che vuole, quindi non mi trova indispensabile per il suo gioco", ha esordito Giglio parlando con Lorenzo, Jessica e Mariavittoria.

Il concorrente si è risentito perché l'ex Miss Italia non l'ha inserito tra i papabili finalisti: "Tante volte mi sono trovato a parlare con lei. Lei ha nominato Helena dicendo le mie parole e non è stata la prima volta perché ".

In un secondo momento Giglio ha detto di non essere toccato dai giudizi della 23enne: "Le sue critiche non mi toccano anzi da un orecchio mi entrano e dall'altro mi escono. Al contrario Stefania ha espresso una critica andando sul personale e quindi me la sono presa". Il parrucchiere ha ammesso di non essersi esposto nei primi mesi del GF, ma ora sente di essere cambiato: "Zeudi anziché parlarne con Chiara e Shaila avrebbe dovuto parlarne direttamente con me. Io oggi non riesco più a parlare, ridere e scherzare con lei".

I motivi della discussione

Nella puntata di ieri, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui Zeudi ha espresso il suo pensiero su Giglio: "Lui non merita di arrivare in finale. Alla fine da quando sta qua dentro cos'ha fatto? Niente. Non si è mai esposto, è un comodino".

In diretta, Giglio non ha nascosto il risentimento verso la coinquilina e ha replicato: "Perché non me le dici in faccia queste cose?".

Il parrucchiere ha mal digerito le critiche sul suo conto, poiché convinto di aver fatto un bel percorso all'interno del reality show: "Io non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Non è che se non ho litigo con le persone, significa che non ho un mio pensiero rispetto a ciò che succede qua dentro".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X alcuni utenti hanno espresso un loro commento su Giglio e Zeudi.

"Zeudi ha ripetuto le stesse cose dette da Stefania Orlando su Giglio, ma Stefania è una maestrina mentre Zeudi ha servito. Ragazzi che incoerenza", "Lorenzo che va contro Zeudi, ti amo", "Raga Zeudi ha ragione, Giglio non ha fatto niente in questi mesi", "Spero che Giglio venga eliminato perché in sei mesi si è solo avvicinato ai concorrenti più forti del GF e non si è mai esposto", "Edizione penosa. Ieri hanno mandato in onda tutte clip contro Zeudi, addirittura quella dove ha criticato Giglio. Vergogna".