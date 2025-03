Nella serata di Lunedì 17 marzo è andata in onda un'altra puntata del Grande Fratello, su Canale 5. Le coppie della casa che sembravano essere salde e unite sono di fatto scoppiate, Javier è stato eliminato dal pubblico ma è rientrato in gioco grazie al bonus in suo possesso, invece Tommaso è stato eliminato a sorpresa nel corso di un televoto flash. Intanto Zeudi ed Helena si sono scontrate in un confronto senza sconti. Un nuovo televoto intanto è stato aperto in vista della prossima puntata e coinvolge Helena, Chiara e Giglio.

Coppie in crisi: l'amore al GF è giunto al capolinea?

Il primo blocco della puntata è partito mettendo alla prova l'amore tra Mariavittoria e Tommaso: la crisi nella coppia si è aperta sabato sera, complice una serata di festa all'interno della casa. Tommaso ha esposto alla fidanzata il suo fastidio nel vederla nella vasca da bagno insieme a Zeudi Di Palma, dopo che la stessa Mariavittoria aveva ammesso: "non nego la possibilità che possa piacermi una donna".

La storia d'amore tra Lorenzo e Shaila sembra essere giunta ad un punto di non ritorno e negli ultimi giorni tra i due non sono mancati duri scontri. Il confronto definitivo è arrivato in puntata, Shaila ha sbottato vedendo una clip che mette in luce un possibile riavvicinamento tra il suo Lorenzo e la modella brasiliana Helena Prestes.

Un'altra frattura anche per la coppia Helena-Javier: Javier si è mostrato deluso dal comportamento della fidanzata nei confronti di Lorenzo e ha deciso di allontanarsi da lei per metterla alla prova, mettendo in crisi il loro amore.

Eliminazione con bonus

Poi è arrivato il verdetto del televoto: l'eliminato della serata è stato Javier Martinez.

L'ex pallavolista si è separato in modo freddo e distaccato da Helena, uscendo con grande fretta dalla porta rossa. La separazione, però, è durata pochi minuti. Infatti Javier è rientrato nuovamente in gioco al bonus, che lo ha rilanciato in casa con grande felicità degli inquilini.

Televoto flash a sorpresa

In seguito Alfonso Signorini ha annunciato un nuovo inaspettato televoto flash ad eliminazione: dopo una catena iniziata da Lorenzo Spolverato che ha pescato il piramidale dorato, in nomination sono finiti Mariavittoria e Tommaso, i quali hanno deciso a loro di trascinare con sé al televoto anche la concorrente Chiara Cainelli.

Dopo alcuni minuti, in cui i telespettatori hanno avuto la possibilità di votare, l'eliminato è stato Tommaso. Pertanto i fandom uniti sono di nuovo riusciti a salvare Chiara.

Scontro tra Helena e Zeudi

Ad accendere lo scontro fra Helena e Zeudi, da mesi ormai ai ferri corti, è stato un aereo volato sopra la casa per Zeudi. "La sessualità non è confusione", così citava il messaggio a lei rivolto. Helena, sentendosi attaccata, si è difesa con passione e ha specificato di non aver mai messo in dubbio la sessualità della ex miss, ma di aver invece messo in discussione la sua personalità, a suo giudizio falsa e in grado di strumentalizzare argomenti delicati, al fine di emergere in modo strategico nel gioco.

Durante la puntata Helena ha accusato Zeudi di essere falsa e tra le due non sembra esserci possibilità di riconciliazione, tanto che la ex miss Italia è scoppiata in un pianto disperato.

Nuovo televoto per l'eliminazione

Dopo le nomination fra gli inquilini sono infine finiti al televoto Helena, Chiara e Giglio.

Il concorrente meno votato verrà eliminato nella prossima puntata di lunedì 24 e dovrà abbandonare il sogno di vincere questa edizione di Grande Fratello.