Al Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha perso le staffe con Zeudi Di Palma. Tutto è iniziato in cucina, quando Zeudi ha cercato di dare dei consigli alla coinquilina su come preparare al meglio la torta rustica. Al termine della preparazione, Mariavittoria è uscita in giardino e, parlando con Jessica Morlacchi, ha criticato la coinquilina: "Non si rende conto quanto sia pesante".

I motivi della discussione

Helena, Jessica e Mariavittoria si trovavano in cucina a preparare alcune pietanze per l'aperitivo serale, quando è arrivata Zeudi e ha cercato di dare dei consigli a Mariavittoria su come preparare al meglio la torta rustica.

Nonostante Mariavittoria abbia chiesto a Zeudi di smetterla perché stanca mentalmente, lei ha continuato a stuzzicarla con domande inerenti alla preparazione delle pietanze, tipo: "Avete messo l'olio sotto la teglia?". Mariavittoria ha risposto stizzita anche alla sua amica Jessica: "Ti prego smettila, sono satura". Inconsapevole di quanto accaduto poco prima, Chiara ha ironizzato con Mariavittoria, ma quest'ultima ha redarguito anche lei: "Non ce la faccio più, non è il momento".

Lo sfogo di Mariavittoria

Terminata la preparazione della torta rustica, Mariavittoria è andata in giardino e si è sfogata con Jessica, parlando di Zeudi: "Non si rende proprio conto di quanto sia pesante". La diretta interessata ha spiegato di non voler ricevere consigli su come cucinare: "Lei non ha mai fatto una torta in vita sua e vuole dire a me come si fa?

Lasciami in pace, perché non ho intenzione di sentirla tutti i giorni. La facessero finalista, la facessero vincere il programma, ma basta che non rompa a me".

In un secondo momento, la concorrente ha ripreso l'argomento con Lorenzo Spolverato: "Ora la mando a quel paese perché è insopportabile. Mi bacchetta con quel modo da maestrina".

Sebbene Lorenzo abbia consigliato all'amica di evitare discussioni e godersi l'ultima settimana nella casa del GF, ha proseguito: "Mi sono rotta, sono piena. Lei vuole insegnare la vita a me? Lei che è entrata per farsi la storia con Helena e ha creato le Zelena". A tal proposito, la concorrente ha menzionato anche i fan di Zeudi Di Palma, sapendo che sono un gruppo molto numeroso: "Non mi importa niente, eliminatemi.

Basta che non mi rompa più".

GF: chi sono i finalisti

I concorrenti che hanno raggiunto la finale del GF sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes.

Terminata la semifinale, sono finite al televoto Mariavittoria e Chiara: tra le due la concorrente più votata sarà la quinta finalista.

Nella puntata di lunedì 31 marzo, ci saranno diverse sorprese e vari televoti flash.