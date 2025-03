Nella serata di ieri, al Grande Fratello è scoppiata l'ennesima discussione che ha coinvolto Zeudi Di Palma. Tutto è partito da Giglio che in attesa di Shaila Gatta ha chiamato Lorenzo Spolverato per giocare a biliardino con Chiara Cainelli e l'ex Miss Italia. Nel momento in cui quest'ultima si è rifiutata di giocare con il 28enne milanese, Giglio ha redarguito la coinquilina: "Non hai 12 anni, ma 24: bisogna crescere".

Zeudi al centro delle critiche

Zeudi non ha perdonato Lorenzo per via della discussione avuta nella 40^ puntata del GF. Dunque quando l'ha visto giocare a biliardino con Giglio e Chiara, l'ex Miss Italia è andata via esprimendo il suo disappunto: "Non voglio giocare con Lorenzo perché ha detto che faccio la fenomena da quando sono diventata finalista".

Spiazzato per l'atteggiamento della concorrente, Giglio ha replicato stizzito: "Non hai 12 anni, ma 24: bisogna crescere".

Dal canto suo Di Palma ha ribadito di tenere conto del giudizio del parrucchiere. Inoltre Zeudi si è detta convinta che Giglio e Lorenzo si siano alleati per andare contro di lei: "Io sono più matura di tutti quanti messi insieme qui dentro". La 23enne ha poi spiegato che è incoerente giocare con una persona che fino al giorno prima ha fatto di tutto per screditarla, da qui la scelta di rifiutarsi di giocare con Spolverato. Chiara invece ha esortato l'amica ad andare oltre visto che il programma è arrivato agli sgoccioli.

Il risentimento dell'ex Miss Italia

In un secondo momento Giglio è tornato al biliardino per giocare con Shaila, Chiara e Jessica.

A quel punto è tornata Zeudi e ha ripreso la discussione, chiedendo al parrucchiere di non parlarle dietro. Nonostante i due concorrenti siano stati invitati a discutere una volta terminato il gioco, il parrucchiere ha replicato: "Te l'ho detto in faccia che sei una bambina". Il concorrente ha fatto notare che in passato Zeudi non si è fatta problemi a giocare con Helena dopo una discussione, quindi avrebbe dovuto fare lo stesso con Lorenzo: "Se poi hai bisogno di strumentalizzare le cose come fai con tutti fai pure, ma con me non attacca".

Infine, Luca ha tagliato corto: "Visto che sei finalista smettila di fare la vittima e goditi il percorso fino alla finale".

Dopo aver abbandonato la conversazione Di Palma ha chiesto a Chiara di seguirla in camera per avere un confronto, ma poi l'ha cacciata: "Vai di là non voglio più parlare con nessuno qui dentro". L'ex Miss Italia ha accusato l'amica di non averla tutelata quando aveva bisogno, ma l'influencer ha smentito: "Io mi sono sentita a disagio, ma non ho detto che sei una bambina. È follia quello che stai dicendo".