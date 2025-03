Pietro Masotti ha pubblicato un post su Instagram in memoria di Pietro Genuardi, l'attore de Il Paradiso delle Signore scomparso il 14 marzo. Masotti ha condiviso un messaggio carico di affetto e gratitudine per il collega, con cui ha lavorato per cinque anni, paragonando gli anni trascorsi insieme alla durata di un ciclo di studi liceale. Nel post, Masotti ha anche dichiarato che per lui è impensabile tornare sul set senza di lui, descrivendolo come una persona rispettosa, generosa e sempre pronta a scusarsi quando dimenticava una battuta.

Masotti ricorda Pietro Genuardi con un commovente post su Instagram

Un legame speciale tra i colleghi de Il Paradiso delle signore

Masotti ha scritto: "Caro Pietro, cinque anni di lavoro insieme, sono gli anni che dura un liceo e tu di cose me ne hai insegnate. Senza volerlo, perché tu non ti ponevi mai come qualcuno che aveva cose da insegnare (e avresti potuto farlo) ma sempre come un collega alla pari, rispettoso, generoso, sempre pronto a scusarsi quando non si ricordava una battuta, sempre pronto a dirti bravo quando una scena riusciva (cosa per niente scontata), e ogni tanto, arrivava al momento giusto un tuo consiglio." Masotti ha anche rievocato il consiglio più prezioso ricevuto da Genuardi, che gli aveva detto che la cosa più importante di questo lavoro è il divertimento e che andrebbe vissuto come un gioco.

I funerali di Pietro Genuardi saranno il 18 marzo a Roma

Pietro Genuardi è scomparso il 14 marzo a causa di una grave malattia del sangue. Aveva annunciato il suo ritiro dalle scene nell'ottobre 2024 per sottoporsi a un percorso di cure, che includeva anche un trapianto di midollo. Nonostante l'ottimismo e la forza con cui ha affrontato la malattia, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. I funerali dell'attore si svolgeranno martedì 18 marzo nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come la Chiesa degli Artisti, a Roma.