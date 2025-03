Le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore in programma martedì 25 marzo su Rai 1 rivelano che Rosa deciderà di mettersi in moto per rintracciare la contessa Adelaide.

La giornalista accoglierà la proposta di Odile, la quale chiederà alla sua amica di pubblicare un appello sul giornale di Tancredi, affinché sua mamma possa ritornare a casa al più presto.

Intanto Concetta inizierà a sentire la stanchezza per i turni un po' troppo stancanti all'interno del grande magazzino, mentre Mimmo riceverà l'incarico di presenziare a una manifestazione studentesca che si svolgerà a Milano.

Rosa vuole rintracciare Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 25 marzo

La sparizione della contessa Adelaide getterà tutti nello sconforto e Odile si metterà subito in azione per fare in modo che sua mamma possa essere rintracciata al più presto. La ragazza, quindi, deciderà di lanciare un appello sui giornali per far sì che Adelaide lo legga e decida di ritornare a Milano: una proposta che, tuttavia, non renderà entusiasta Umberto Guarnieri mentre Marcello sarà d'accordo con Odile.

Alla fine Odile andrà avanti per la sua strada e deciderà di rivolgersi a Rosa per chiederle aiuto: la giornalista si dirà pronta a fare il possibile per rintracciare Adelaide attraverso questo appello, con la speranza che possa ritornare a casa al più presto dai suoi familiari.

Concetta è stanca, le veneri intervengono

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 25 marzo, inoltre, rivelano che Concetta comincerà ad avvertire un po' di stanchezza per i turni di lavoro frenetici fatti nel corso dell'ultimo periodo all'interno del grande magazzino milanese, in vista della presentazione della nuova collezione di abiti firmata da Botteri.

Le veneri si renderanno conto che la sarta è sotto stress, quindi interverranno per alleggerirle il carico di lavoro.

Intanto Mimmo riceverà una comunicazione importante dai suoi superiori: spetterà a lui presenziare alla manifestazione studentesca che si svolgerà a Milano.

Mimmo aveva mostrato il suo interesse per Agata Puglisi

Negli episodi precedenti della soap opera Mimmo si era messo in mostra per il suo interesse nei confronti di Agata Puglisi, per la quale si era preso una cotta.

Il giovane carabiniere aveva iniziato a corteggiare la ragazza, ma in un primo momento le cose tra i due non sembravano funzionare.

Fondamentali per Mimmo furono i consigli di Roberto Landi [VIDEO] che, conoscendo un po' meglio la ragazza, gli diede delle indicazioni ben precise per cercare di fargli far breccia nel suo cuore.