Mancano poche settimane alla messa in onda del finale di My home my destiny, la serie tv turca campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni sull'ultima puntata in programma tra qualche settimana in Italia rivelano che Zeynep (Demet Ozdemir) aprirà un'associazione per donne in difficoltà in seguito allo sposalizio con Baris (Engin Öztürk). Sua sorella Gulbin, invece, andrà a vivere con sua madre Sakine e Nermin (Senan Kara).

Sakine rimane a vivere con Nermin e Gulbin

Tutti avranno il loro lieto fine a partire da Zeynep. L'avvocatessa convolerà a giuste nozze con Baris.

I due si uniranno in matrimonio e per l'occasione organizzeranno un grande party insieme a famigliari e amici più cari. Nel corso dell'evento, Emine prenderà al volo il bouquet lanciato dalla sposa. La donna chiederà a Savas di diventare coinquilini. In questo modo, Sultan e Ali Riza da poco diventati marito e moglie potranno avere maggiore intimità.

Sakine, invece, apparirà felice che Zeynep e Baris siano diventati marito e moglie e che siano andati a vivere insieme. La donna sceglierà di rimanere a vivere con Nermin e Gulbin. Quest'ultima tornerà ad avere un ottimo rapporto con la madre Sakine.

Anche Nuh e Cemile avranno un finale roseo. I due apprenderanno di aspettare un bambino. Il giovane apparirà raggiante quando la consorte gli mostrerà il test di gravidanza positivo.

Zeynep apre un'associazione per donne in difficoltà

Negli ultimi momenti della puntata finale, Zeynep, sposa felice di Baris, aprirà un'associazione per le donne in difficoltà, intitolandola a suo fratello prematuramente scomparso. La ragazza coinvolgerà parenti, amici e le madri Sekine e Bermi in questo grande progetto. L'avvocatessa chiederà poi a sua sorella Gulbin di aiutarla alla realizzazione di questa nobile causa, dato che entrambe sono riuscite ad avere una seconda chance nonostante abbiano vissuto una realtà molto difficile.

Nelle puntate precedenti di My home my destiny

Nelle puntate precedenti di My home my destiny, andate in onda ad inizio marzo su Canale 5, tutta la famiglia si è riunita al ristorante dove Ali Riza ha chiesto la mano di Sultan. La donna ha accettato la proposta di nozze dell'uomo per la gioia di famigliari e amici. Nel frattempo, Baris ha scoperto che Tarik è stato arrestato insieme a Melten e Nesrin è ricercata.

L'uomo, a questo punto, ha chiamato la polizia quando ha visto la giovane arrivare al ristorante per poi cambiare subito idea. Sakine ha capito che Nesrin è in realtà sua figlia maggiore scomparsa 15 anni prima.

Cemile, invece, ha dato una seconda chance a Nuh. I due sono rimasti sconvolti quando hanno capito che Nesrin è in realtà la figlia di Sakine.