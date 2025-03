In questa stagione di Un posto al sole, il personaggio di Guido ha subito una drastica involuzione. Sebbene non sia mai stato privo di difetti, in passato riusciva a mascherarli con un atteggiamento rassicurante e affidabile. Oggi, però, quella sicurezza sembra svanita, lasciando spazio a un atteggiamento fortemente egoistico. Questa trasformazione è evidente soprattutto nel suo rapporto con Mariella. Sembra deciso a chiudere con lei, ma allo stesso tempo non riesce (o non vuole) lasciarla andare del tutto. Il risultato? Una relazione tossica, che il pubblico non tollera più.

Un posto al sole: la sofferenza di Mariella

La puntata di stasera ha messo in luce, ancora una volta, l’atteggiamento sempre più egoista di Guido. Approfittando dell’assenza di Claudia, si è goduto la sua famiglia, un comportamento di per sé legittimo, se non fosse che lo ha fatto ignorando completamente i sentimenti di Mariella e il dolore che le sta causando.

L’ultimo confronto tra loro è stato emblematico. Mariella, con la voce spezzata dalla sofferenza, ha cercato di fargli capire quanto sia difficile per lei stargli vicino, quanto l’illusione di una possibile riunione la spinga ancora ad avvicinarsi, pur sapendo che finirà per soffrire. Ma Guido, invece di mostrare empatia, ha reagito con distacco, insinuando dubbi e mantenendo quella freddezza che ormai lo definisce.

Una relazione tossica

L’ultimo confronto tra Guido e Mariella mette in evidenza, ancora una volta, la dinamica tossica tra i due. Mariella, sopraffatta dal dolore, ha provato a fargli capire quanto sia difficile per lei rimanere legata a un rapporto che ormai esiste solo a metà. La reazione di Guido, però, è tutt’altro che comprensiva: invece di cogliere la sofferenza di Mariella, si è concentrato su un dettaglio irrilevante, insinuando che lei abbia già qualcun altro.

Questa scena è solo l’ennesima dimostrazione di quanto Guido sia cambiato. Il suo atteggiamento non è solo ambiguo, ma apertamente opportunista. Quando Claudia è nella sua vita, Mariella diventa un’estranea. Ma non appena Claudia si allontana, Guido torna da lei, quasi come se avesse bisogno di un rifugio sicuro, senza però mai offrirle nulla di concreto.

L'egoismo di Guido non ha scusanti

Guido non è solo confuso, è incapace di affrontare le proprie responsabilità. Non vuole perdere Mariella, ma nemmeno lasciarla libera. Si tiene aperta ogni possibilità, giocando con i suoi sentimenti senza scrupoli.

Se davvero non prova più nulla per lei, dovrebbe chiudere definitivamente. Ma non lo fa. Si allontana quando gli conviene e torna quando ha bisogno di certezze, lasciandola intrappolata in un limbo emotivo che la logora. Un ciclo tossico di illusioni e delusioni, in cui Mariella si aggrappa a una speranza destinata a crollare, solo per essere puntualmente ferita.

Il pubblico ne ha abbastanza. Mariella non è un ripiego, non è una seconda scelta e non merita di restare incastrata in una relazione che la rende infelice. Guido non cambierà. Lo ha dimostrato troppe volte. Ora la decisione è solo sua: continuare a soffrire o liberarsi di lui una volta per tutte. Il pubblico intanto ha già scelto per lei.