Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano brutte notizie per Saviani. Nella puntata che andrà in onda giovedì 27 marzo alle 20:50 su Rai 3, Michele dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico, mentre Gennaro e Vinicio Gagliotti discuteranno a causa di una decisione imminente da prendere sui Cantieri Flegrei. Manuela Cirillo, invece, vorrà riavvicinarsi a Niko Poggi e si farà aiutare dal nipotino Jimmy per tornare con il suo ex fidanzato, usando come sfondo per il ritorno di fiamma un evento organizzato al parco archeologico.

Michele deve sottoporsi a una nuova operazione

Michele Saviani è ricoverato in ospedale da diversi giorni dopo essere stato gravemente ferito da Daniele Fusco. Per il giornalista le cose non stanno andando per il verso giusto, poiché ha perso sensibilità a una gamba. Tuttavia, ci sarà un colpo di scena inaspettato: grazie a una nuova operazione chirurgica alla quale dovrà sottoporsi, Michele potrebbe risolvere i suoi problemi all'arto. Saranno i medici dell'ospedale San Filippo di Napoli a valutare tale possibilità per Michele.

Gennaro e Vinicio ai ferri corti

Nel frattempo, verranno trattate anche le vicende dei fratelli Gagliotti, tra i quali ci saranno discussioni. Gennaro Gagliotti, infatti, si metterà contro suo fratello minore Vinicio, facendogli pressione riguardo ai Cantieri Flegrei.

Gennaro vorrà una risposta al più presto da Vinicio sul da farsi. Al contempo, il figlio minore di Ciro sarà intenzionato a chiudere con il suo passato e cercare un po' di pace grazie alla sua storia d'amore con Alice. Spazio anche alle vicende di Manuela, che si farà aiutare da Jimmy per tentare di riavvicinarsi a Niko. Il piano della gemella Cirillo, architettato con la collaborazione del nipotino, verrà attuato durante l'evento al parco archeologico.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Michele ha perso la sensibilità alla gamba

Nei precedenti episodi di Un posto al sole andati in onda su Rai 3, Michele è stato ferito gravemente da Fusco. La dottoressa Fiorillo ha visitato Saviani dopo l'operazione chirurgica e ha riscontrato che il giornalista ha perso la sensibilità alla gamba sinistra.

Nel frattempo, una misteriosa signora di nome Agata si è aggirata per l'ospedale San Filippo di Napoli, chiedendo informazioni a Rossella. Questa donna è stata vista anche da Michele durante un'esperienza di pre-morte. Tuttavia, non è ancora chiaro chi sia e quale legame possa avere con Rossella e suo padre. Al contempo, Ciro Gagliotti si è sentito male mentre era con Gennaro ed è stato portato in ospedale. Invece Mariella si è riavvicinata a Guido, concedendosi un abbraccio con l'ex marito.