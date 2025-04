Durante la finalissima del Grande Fratello, in onda lunedì 31 marzo su Canale 5, Shaila Gatta ha fatto il suo ingresso nella casa per confrontarsi con Lorenzo Spolverato. L'ex concorrente è apparsa fredda e distaccata, prima di iniziare il suo monologo rivolto al 28enne milanese: "Mi sono sentita usata e poco amata, ho vissuto un amore tossico". Dunque la ballerina ha chiuso definitivamente la storia con l'ex coinquilino.

Le parole di Shaila Gatta

Arrivata nella casa del Grande Fratello, Shaila ha abbracciato Lorenzo ma è apparsa molto fredda e distaccata.

Poi ha iniziato un lungo discorso in cui ha comunicato la fine della loro relazione: "Sono entrata con ideali di donna libera, ma poi sono ricaduta nei miei stessi errori". A quel punto, la ballerina ha proseguito: "Non mi capacito di come abbia potuto trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai fatto un gioco sulla mia persona, hai cercato di allontanarmi da tutti, io ce l’ho con me. Mi sono sentita usata e poco amata". L'ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato che, una volta eliminata dal reality show, ha compreso che la storia con il 28enne milanese non era una storia 'sana': "Sono stata una persona che ha vissuto un amore tossico". Shaila ha sottolineato che, all'interno di una coppia, bisogna tutelarsi a vicenda, mentre Lorenzo non l'ha mai fatto nei suoi riguardi.

Non contenta, l'ex gieffina ha rincarato la dose, sostenendo che Spolverato sia ossessionato da Helena Prestes e non viceversa. Infine, Shaila ha ribadito che non intende più avere nulla a che fare con il 28enne milanese, in quanto ha già detto tutto ciò che pensa: "Mi hai trattata come una pezza da piedi".

Shaila ha alcune cose da dire a Lorenzo... #GrandeFratello pic.twitter.com/GP0kuNPIlE — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 31, 2025

La replica di Lorenzo Spolverato

Incredulo per le parole di Shaila, Lorenzo Spolverato ha domandato: "Ma tu come hai fatto a capire tutte queste cose in una sola settimana?". Secondo il punto di vista di Spolverato, l'ex fidanzata dimostrerebbe in questo modo di non essere mai stata realmente innamorata di lui: "Se dici questo, significa che con me hai solo giocato".

Infine, il 28enne milanese si è risentito in quanto Shaila, per l'ennesima volta, l'ha denigrato di fronte ai telespettatori.

GF: cosa pensano gli utenti del web

"Raga io non ho mai sopportato Shaila, ma ha fatto bene. Probabilmente ha deciso di togliersi i sassolini dalle scarpe durante la finale, perché non vuole più avere nulla a che fare con lui", "Mi dispiace ma Shaila si è rovinata il GF per andare dietro a Lollo. Tutte le discussioni avute da lei era solo ed esclusivamente battaglie di Lorenzo", "Gli Shailenzo ci hanno mostrato cos'è l'amore tossico", "Lei poteva anche lasciato ma non in diretta, mi dispiace ha sbagliato i modi e i tempi", "Shaila è rinsavita una volta uscita dal GF, menomale".