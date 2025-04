Lunedì 31 marzo, su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello con la vittoria di Jessica Morlacchi. Secondo quanto riportato da Grazia Sambruna sul proprio account X, dopo la diretta, Shaila Gatta si sarebbe resa protagonista di un gesto contro Lorenzo: "Gli ha dato uno schiaffo".

Il retroscena di Sambruna

Nella mattinata di martedì 1° aprile, Grazia Sambruna ha pubblicato su X un retroscena legato alla festa del GF: "Mi confermano che dopo la puntata Shaila ha dato uno schiaffo a Lorenzo".

Nei giorni scorsi, la giornalista aveva spiegato che Shaila, uscita dal GF, aveva visto dei video riguardanti il suo percorso all'interno del Reality Show e si era accorta che quella con Lorenzo era una relazione "tossica".

La stessa Sambruna aveva spiegato che Shaila avrebbe confidato a un'amica di non voler più vedere Lorenzo una volta terminato il programma. Non a caso, l'ex concorrente aveva già iniziato a rimuovere da Instagram tutte le foto in cui compariva Lorenzo e non ha neanche ricambiato il follow su Instagram.

Shaila lascia Lorenzo durante la finale

Durante la finale del GF, Shaila Gatta è tornata in casa per avere un confronto con Lorenzo Spolverato. Mentre quest'ultimo si aspettava di riabbracciare la sua ragazza, Shaila ha deciso di lasciarlo in diretta. Fredda, ha esordito: "Io sono entrata come una donna libera e ci stavo riuscendo, ma entrando in questa casa sono caduta. Non mi capacito di come abbia potuto permettergli di trattarmi in modo aggressivo.

Hai cercato di allontanarmi da tutti qui dentro". Shaila ha spiegato che, una volta uscita, ha capito che il loro non era vero amore: "Uscendo ho riacquistato lucidità, tu mi hai trattata come una pezza da piedi e non mi hai mai tutelata. In alcune situazioni dovevo essere aiutata, ma nessuno dei nostri compagni l'ha fatto".

Alle parole di Shaila, Lorenzo è apparso infastidito e ha replicato: "Se dici questo, tu con me hai sempre e solo giocato".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X diversi utenti hanno espresso un commento sulla rottura degli Shailenzo.

"A parte tutto che non l'ha mai tutelata è verissimo, io non oso immaginare cosa abbia provato a rivedere certe immagini", "Finalmente Shaila è rinsavita", "Mi dispiace ma lei ha sbagliato perché doveva aspettare che finisse la finale per dire quelle cose", "Se ha dato uno schiaffo a Lollo nel post puntata, Shaila ha fatto più che bene", "Shaila ha aperto gli occhi e dico menomale".