"È stata una settimana difficile. Sono entrata con ideali di donna libera, poi sono caduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche": inizia così il discorso che Shaila Gatta ha pronunciato a Lorenzo Spolverato ieri sera, in occasione della finale del Grande Fratello.

Rientrata in casa ad una settimana dall'eliminazione, Gatta ha dunque deciso di affrontare il compagno e di rivelargli tutti i motivi che l'hanno alla fine spinta ad interrompere il loro rapporto.

Al termine della serata è stata proclamato il vincitore dell'edizione quest'anno, con Jessica Morlacchi ad aver sconfitto all'ultimo atto Helena Prestes.

Shaila a Lorenzo: 'Il nostro è stato un amore tossico'

"Non mi capacito come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale e aggressivo, hai cercato di allontanarmi da tutti - ha proseguito ancora Shaila a tu per tu con Lorenzo - Questo non è un amore sano. Dovevo uscire per rendermene conto. Ora mi voglio bene e mi rispetto. L'amore sano è fatto di comprensione, di tutela, tutela di come si tocca una donna, di come si litiga. Nel falsume non hai tutelato me. Sono una persona che ha vissuto un amore tossico. Avrei avuto bisogno di aiuto. Anche i concorrenti hanno creato solo dinamiche, mentre io andavo aiutata. Ti ho permesso di trattarmi come una pezza da piedi. Mi dispiace di esserci ricaduta anche l'ultima volta.

Ti devi assumere le tue responsabilità. Quando uscirai vedrai".

La replica di Lorenzo: 'Sono terrorizzato'

Dopo aver ascoltato le parole-sfogo dell'ormai ex compagna, Lorenzo ha cercato di fornire la propria versione dei fatti: "Io sono terrorizzato, non ho una sola parola. Entri e mi spari tutte queste cose. Non saprei da dove partire.

Tremo. Come ti ho toccato? Per cinque mesi non ti sei accorta di nulla?".

"Sei ossessionato da Helena, non lei da te" ha subito replicato Shaila.

Lorenzo ha ad un certo punto chiesto al conduttore, Alfonso Signorini, di far uscire Shaila perchè non riusciva a replicare senza essere interrotto.

Nell'andare via, Gatta ha ringraziato le opinioniste che durante il programma avevano tentato di metterla in guardia.

"Tanto tuonò che piovve" è stato il laconico commento offerto da Cesara Buonamici.

Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello

Terminato il confronto tra Lorenzo e Shaila, la serata è andata avanti con i vari televoti che hanno condotto all'eliminazione di questo e quel concorrente.

A vincere alla fine l'edizione di quest'anno del Grande Fratello è stata Jessica Morlacchi, che all'atto conclusivo ha avuto la meglio su Helena Prestes.

Al televoto finale, Jessica Morlacchi ha infatti ottenuto il 52,13%, Helena si è fermata al 47,87%: "Sono felicissima perché per me il Grande Fratello è stata una famiglia, sono fortunata" è stato il commento della vincitrice del reality.