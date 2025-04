Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un piccolo giallo che dovrà risolvere Salvo Amato. Nella puntata che andrà in onda martedì 15 aprile alle 16 su Rai 1, Salvatore noterà uno strano atteggiamento tra Odile e il produttore Guido Castelli e inizierà a indagare per vederci chiaro. Nel frattempo, Giulia Furlan continuerà a provocare Delia, mentre Rosa confesserà a Elvira di pensare ancora a Marcello.

Salvatore si accorge dello strano atteggiamento che hanno Odile e Guido Castelli

Salvatore vorrà risolvere un piccolo mistero che gli si presenterà.

Probabilmente il tutto avverrà al Gran Caffè Amato, visto che potrebbe essere lì che avverrà l'incontro tra Odile e Guido Castelli. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore rivelano infatti che Salvo noterà uno strano atteggiamento tra la figlia della contessa e il produttore cinematografico. Al titolare del bar non sfuggirà nulla e, credendo che ci sia qualcosa tra Odile e Guido, inizierà a indagare per fare luce sulla natura del loro rapporto.

Nel frattempo, Agata Puglisi prenderà un'iniziativa non gradita con Mimmo: vorrà cambiare il look del compaesano. Il poliziotto si opporrà alle intenzioni della Venere e non è chiaro se Agata coglierà l'occasione per far indossare al suo amico qualche capo della nuova collezione per i giovani disegnata da Botteri.

Giulia Furlan provoca Delia

Nel frattempo, non cesseranno le macchinazioni di Giulia Furlan, probabilmente gelosa per la vicinanza del suo ex Gianlorenzo a Delia Bianchetti, e continuerà a provocare la rivale in amore. Delia, intanto, avrà un'idea che aiuterà Botteri, ma le anticipazioni dell'episodio non chiariscono le intenzioni della Venere.

Intanto, a Il Paradiso delle Signore ci sarà una riunione dello staff per prendere decisioni sulle iniziative da portare in negozio in vista dell'imminente Pasqua.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Rosa Camilli, che troverà nuovamente modo di scambiare confidenze con Elvira, alla quale rivelerà di pensare ancora a Marcello.

La giornalista si troverà fra due fuochi: da un lato non ha dimenticato il bacio dato a Barbieri, dall'altro ci sarà Tancredi, che avrà in mente grandi progetti per la sua carriera.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Salvatore ha conosciuto Guido Castelli

Nelle precedenti puntate, Guido Castelli è andato al Gran Caffè Amato e ha conosciuto Salvatore. Nel frattempo, al bar è entrato anche Matteo Portelli e, durante una chiacchierata, il barista ha fatto intendere al produttore cinematografico che tra il ragioniere e Odile ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. In seguito, Guido è andato al Circolo a cena con Odile, la sua ex fidanzata, alla quale ha rivelato quanto accaduto in caffetteria.

La figlia della contessa ha smentito le parole di Salvatore, ritenendo il suo rapporto con Matteo una semplice amicizia. Rosa, invece, ha baciato Marcello e ha confessato a Elvira quanto accaduto. Pochi giorni dopo, Camilli ha lasciato la casa di Barbieri e si è trasferita nell'appartamento delle Veneri insieme a Irene e Delia. A Villa Guarnieri, invece, le condizioni di salute di Adelaide si sono aggravate, rendendo necessario un intervento chirurgico urgente.